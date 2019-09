Sexvorwurf: Untersuchung gegen Startenor Vittorio Grigolo

In einer Stellungnahme des Royal Opera House London (ROH) heißt es, es habe auf der Tournee in Japan am 18. September einen Zwischenfall gegeben, an dem Vittorio Grigolo beteiligt gewesen sei. Daraufhin sei sofort eine interne Untersuchung eingeleitet und der 42-jährige Tenor aus seinem Vertrag entlassen worden. Dem Vernehmen nach soll er auf der Bühne bei einem Zwischenapplaus eine Chorsängerin ohne deren Einverständnis berührt haben. Augenzeugen berichteten dem britischen Boulevardblatt "Sun", es habe bei offenem Vorhang Auseinandersetzungen zwischen Chormitgliedern und Grigolo gegeben. Das Publikum habe alles beobachten können.

Details wollte das ROH nicht mitteilen: Während der laufenden Ermittlungen sei kein weiterer Kommentar möglich. Grigolo selbst und seine Agentur schwiegen ebenfalls. Allerdings postete der Sänger vier Tage nach dem angeblichen Vorfall auf seiner Facebook-Seite, Tokio habe einen "besonderen Platz" in seinem Herzen. Es sei außergewöhnlich gewesen, dort abermals aufzutreten und "so warmherzig" aufgenommen worden zu sein. Die britische Presse berichtete ausführlich über den Vorfall. Bei der letzten Station der Japan-Tournee in Yokohama vertrat Georgy Vasiliev den Sänger.