Sexueller Missbrauch an Frauen in der katholischen Kirche

Schwester Lena war 16 Jahre alt als es anfing, der Priester über 30. Damals war sie noch nicht Novizin in einem katholischen Frauenorden, sondern eine Jugendliche, die in einer kirchlichen Jugendgruppe nach Halt und Orientierung suchte. Er habe ihre damalige prekäre psychische Lage ausgenutzt und ihr Vertrauen in die katholische Kirche. Schwester Lena, die lieber unter einem Pseudonym spricht, beschreibt das heute als eine gezielte Strategie: ein stufenweises Annähern und Herantasten unter dem Deckmantel der geistlichen Begleitung. Es beginnt mit vertrauten Gesprächen und endet im sexuellen Missbrauch. Da war sie schon über 18. Im Sommer 2021 erstattete die heute 26-Jährige Anzeige gegen den hochrangigen Geistlichen eines bayerischen Bistums. Er habe sie als junge Erwachsene – also vor ihrem Eintritt in den Orden – manipuliert und sexuell missbraucht.

In "Erzählen als Widerstand" berichten 23 Frauen

Das Bistum hat den Priester inzwischen suspendiert. Ein kirchenrechtliches Verfahren läuft noch. Die Geschichte von Schwester Lena ist kein Einzelfall. Ende 2020 haben 23 Frauen ihre anonymisierten Berichte über den spirituellen und sexuellen Missbrauch, den sie als Erwachsene in der katholischen Kirche in Deutschland erfahren haben, in dem Buch "Erzählen als Widerstand" veröffentlicht.

Die Theologin Barbara Haslbeck ist Mitherausgeberin des Buches und sagt: "Es gibt Strukturen in der Kirche, die Missbrauch fördern und die werden durch die Sammlung dieser Geschichten aufgedeckt." Dass eine Art "metoo-Debatte" über Sexismus und sexualisierte Gewalt gegen Frauen in der katholischen Kirche anstand, ahnten katholische Frauenverbände seit der Veröffentlichung der MHG-Studie, der Studie über sexuellen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen durch Kleriker in der katholischen Kirche in Deutschland. Der Katholische Deutsche Frauenbund (KDFB) hatte deshalb in seiner Mitgliederzeitschrift betroffene Frauen dazu aufgerufen, ihre Geschichte aufzuschreiben. Aus diesen Berichten ist schließlich das Buch entstanden.

Übergriffe gegen Frauen vier Mal höher als gegen Kinder

Über das Ausmaß des Missbrauchs an Frauen ist bisher nur wenig bekannt. Den Missbrauch an Ordensfrauen in Deutschland hat die Theologin Doris Reisinger publik gemacht. Ihre Berichte und die wenigen Studien, die es zu dem Thema gibt, deuten allerdings darauf hin, dass die Zahlen alarmierend sind. Laut einer Erhebung von 1998 haben 40 Prozent der befragten Frauen sexuelle Übergriffe erlebt. Und der US-amerikanische Pastoralpsychologe Richard Snipe schätzt: Die Zahl der sexuellen Übergriffe von Priestern auf Frauen sei vier Mal höher als auf Kinder. Im Dezember 2020 haben die deutschen Bischöfe eine zentrale Anlaufstelle für Frauen eingerichtet, die im kirchlichen Raum Gewalt erfahren haben. Im ersten Halbjahr 2021 hatte die Online-Seite der Beratungsstelle 10.000 Aufrufe. 50 Frauen haben Missbrauchserfahrungen gemeldet.

Ute Leimgruber, Professorin für Pastoraltheologie an der Universität Regensburg und ebenfalls Herausgeberin des Buches "Erzählen als Widerstand" weiß, dass es ein großes Problem ist, dass die Opfer erst einmal beweisen müssen, dass der Geschlechtsverkehr nicht einvernehmlich gewesen sei. Der Missbrauch geschehe oft im Rahmen geistiger Abhängigkeitsverhältnisse, innerhalb der die Frauen nicht in der Lage seien Nein zu sagen. "Priester können Vergewaltiger sein, auch wenn sie nicht im Park der Joggerin auflauern. Priester können auch Vergewaltiger sein, wenn nach einer langen vertrauensbildenden Grooming-Strategie sexuelle Handlungen folgen, die die Frau eigentlich nicht will", sagt Ute Leimgruber.

Kirchenrecht auf Täter fokussiert

Die Ermittlungen gegen den von Schwester Lena beschuldigten Priester hat die zuständige Staatsanwaltschaft inzwischen eingestellt. Es gebe keine Anhaltspunkte, dass die sexuellen Kontakte nicht einvernehmlich gewesen seien. Das kirchenrechtliche Verfahren in Rom gegen den Priester läuft noch. Dass ihm Konsequenzen drohen ist aber unwahrscheinlich. Möglich sind Konsequenzen wegen eines Verstoßes gegen das Bußsakrament. Laut Kirchenrecht darf ein Priester nicht an Handlungen beteiligt sein, für die er die Beichte abnimmt. Genau das sei nach den Aussagen von Schwester Lena aber geschehen.

Das zeigt, dass es im Kirchenrecht großen Handlungsbedarf gebe. Aurica Jax, Leiterin der Arbeitsstelle für Frauenseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz kritisiert, dass das Kirchenrecht nicht auf der Seite der Opfer steht und solche Fälle im Kirchenrecht gar nicht vorgesehen sind, allein Vergehen gegen das Beichtgeheimnis oder den Zölibat. "Das heißt, das Kirchenrecht nimmt komplett die Perspektive des Täters ein", sagt Aurica Jax. "Es gibt keine kirchenrechtliche Anwaltschaft für Betroffene."

Reform der Seelsorgeverhältnisse gefordert

Weder das Strafrecht noch das Kirchenrecht scheinen geeignet, sexuellen Missbrauch an Frauen durch Priester und Ordensleute zu ahnden. Ein wichtiger präventiver Schritt wäre, dass die katholische Kirche ihr grundlegendes Machtproblem – auch im Bereich der Seelsorge angehe, sagt Barbara Haslbeck. Ein Seelsorgeverhältnis sei immer assymetrisch, weil es ein Machtgefälle zwischen dem Priester und der oder dem Gläubigen gebe, die der Priester begleite. Die Theologin Ute Leimgruber fordert deshalb eine umfassende Reform von Seelsorgeverhältnissen. Statt sich auf das Zölibatsgelöbnis zu verlassen, sollten Bischöfe verbindliche Berufsrichtlinien für die Seelsorge formulieren, wie sie auch im therapeutischen Bereich gelten. Damit wäre eine Einvernehmlichkeit sexueller Handlungen in einer Seelsorgebeziehung von vornherein ausgeschlossen.

Und es gebe noch eine weitere große Baustelle, meint Leimgruber: das kirchliche Frauenbild. Frauen würden permanent sexualisiert: als Jungfrauen, Huren oder Verführerinnen. Oder sie würden idealisiert als fürsorgliche, mütterliche Dienerinnen. Einen entscheidenden Schritt nach vorne haben bisher nicht die Bischöfe, sondern die missbrauchten Frauen in der Kirche gemacht. Sie wollen nicht mehr schweigen, sondern legen ihre Probleme offen im Buch "Erzählen als Widerstand" oder indem sie Anzeige erstatten wie Schwester Lena. Sie ist froh, diesen Schritt getan zu haben, vor allem um anderen Frauen Mut zu machen: "Ich erhoffe mir, dass sich etwas ändert: Dass erkannt wird, dass es auch sexuellen Missbrauch von erwachsenen Personen gibt, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu Priestern stehen."