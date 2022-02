Sexuelle Nötigung: Siegfried Mauser sitzt jetzt im Gefängnis

Der Fall hatte große Aufmerksamkeit erregt - nicht zuletzt deshalb, weil der ehemalige Rektor der Musikhochschule München, Siegfried Mauser (67), immer wieder seine Unschuld beteuert hatte und alle rechtlichen Möglichkeiten ausreizte. Das Landgericht München I hatte ihn bereits 2018 wegen mehrerer Fälle von sexueller Nötigung zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt. Ein Vergewaltigungsvorwurf wurde allerdings nicht aufrecht erhalten.

Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil bestätigt. Im Januar 2020 hätte Mauser die Strafe in der JVA Landsberg antreten sollen, beantragte jedoch, in seiner österreichischen Heimat Salzburg inhaftiert zu werden. Dort wurde er mehrfach auf seinen Gesundheitszustand überprüft. Erst im Januar diesen Jahres galt er nach Auffassung der Gutachter definitiv als "haftfähig" und sollte seine Strafe spätestens am 1. Februar antreten, was jedoch nicht geschah.

Gnadengesuch abgelehnt

Er stellte zwischenzeitlich Gnadengesuche an den österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, weil er beim Bundesverfassungsgericht eine Wiederaufnahme seines Verfahrens durchsetzen will und bis zu einer dortigen Entscheidung auf freien Fuß bleiben wollte. Die Gnadengesuche wurden jedoch aus formalen Gründen nicht weiter behandelt und damit abgelehnt. Später hieß es, er müsse noch "persönliche Angelegenheiten" regeln.

JVA Puch-Urstein bestätigte Haftantritt

Der jahrelange Aufschub des Haftantritts empörte seine Opfer und Teile der Öffentlichkeit. Jetzt bestätigte der Chef der JVA Puch-Urstein bei Hallein, Dietmar Knebel, dem BR, dass Mauser "so gegen acht Uhr am Morgen" seine Strafe antrat: "Er ist jetzt bei uns und durchläuft ganz normal die Aufnahmeroutine, beginnend von der ärztlichen Untersuchung, dann die ganzen Gespräche mit den Fachbereichen. Ich werde morgen mit ihm ein Gespräch führen. In den kommenden Wochen werden wir im Rahmen der Klassifizierung dem Bundesjustizministerium berichten, das ist gesetzlich so vorgesehen. Das Ministerium wird dann festlegen, wo der Herr Mauser seine Haftstrafe zu verbüßen hat."

Die Hälfte der Strafe muss Mauser mindestens absitzen

Entscheidend für den weiteren Aufenthaltsort von Mauser werde sein Gesundheitszustand sein, so Knebel: "Es ist in Österreich üblich, dass die Strafen in Gerichtshof-Gefängnissen angetreten werden. Es kann dann sein, dass er woanders hin verlegt wird. Das hängt davon ab, welche Notwendigkeiten wir bei ihm feststellen. Da muss zum Beispiel berücksichtigt werden, ob wir eine bestimmte Behandlung bei uns hier in Salzburg überhaupt anbieten können oder ob es besser wäre, ihn in einer anderen JVA unterzubringen."

Auch für eine mögliche vorzeitige Entlassung gebe es klare Regelungen: "Das hängt vom Delikt ab. Im Fall des Herrn Mauser ist es so, dass er zumindest die Hälfte der Haftstrafe verbüßen muss und dann die Möglichkeit hat, entlassen zu werden. Der Freigang ist eine Prognoseentscheidung des Anstaltsleiters. Wir bieten die Freigangmöglichkeit sechs bis acht Monate vor der Entlassung an. Das hängt auch davon ab, ob jemand die Übernahme in den elektronisch überwachten Hausarrest anstrebt."

Mauser ist Träger des österreichischen Ehrenkreuzes und des deutschen Bundesverdienstkreuzes und galt lange Zeit als einer der wichtigsten Akteure der Musikhochschulen von München und Salzburg.