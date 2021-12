Sexualbegleitung: Mehr als nur eine Dienstleistung

Jörg ist 41 Jahre alt und lebt in einer Wohngruppe für blinde und sehbehinderte Menschen in München. Er ist selbst blind und gehbehindert. Vor vier Jahren wollte er seinen Körper besser kennenlernen. Und machte mit einer Sexualbegleiterin dabei eine neue Erfahrung. "Wenn unsere Körper aneinander liegen, das gibt mir ein Gefühl von Freiheit. Ich fühle mich dann auch sehr wohl in meinem Körper. Weil es eine schöne Zeit ist, miteinander zu kuscheln."

Sexualität von Menschen mit Behinderung ist ein Tabu

Dass die Sexualität von Menschen mit Behinderung oft ein Tabu ist, das weiß auch Nikola. Sie ist Sozialpädagogin und arbeitet als Betreuerin in Jörgs Wohngruppe. "Er ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, dass er gerne Zärtlichkeit erleben würde. Dann habe ich mich schlau gemacht, was es im Raum München gibt."

Die Lösung: eine Sexualbegleiterin. Das ist eine Person, die Menschen mit Behinderung hilft, die eigene Sexualität zu entdecken. Die Kosten dafür werden in Deutschland allerdings nicht von der Krankenkasse oder vom Staat übernommen, wie es zum Beispiel in den Niederlanden der Fall ist.

Deshalb spart Jörg mehrere Monate sein Taschengeld, um die Treffen zu finanzieren. Für diese Nähe und Zärtlichkeit zahlt er 100 Euro – pro Stunde. Etwa alle zwei Monate hat er genug Geld gespart und kann einen Termin bei Sexualbegleiterin Deva Bhusha buchen. Sie hat sich auf die sexuellen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung spezialisiert, nach fünf Jahren Berufserfahrung als Tantra-Masseurin.

Für sie ist ihr Job mehr als nur eine sexuelle Dienstleistung: "Es hat eine empowernde Funktion. Sexualbegleitung bedeutet nicht nur, zu jemandem hingehen und Sex zu haben oder ein bisschen zu massieren oder zu kuscheln. Sondern es geht eigentlich immer um eine Art von Entwicklung." Zum Beispiel darum, ehrliches Feedback zu geben. Welche Berührungen sich gut anfühlen und welche nicht.

Ein Raum der Nähe und Wärme soll entstehen

Bei den Treffen soll sich der Kunde vor allen Dingen wohlfühlen. "Ich bereite natürlich den Raum vor", erzählt Deva Bhusha. "Ich gucke, dass es gedämpftes Licht gibt. Und natürlich habe ich Musik dabei. Dann lege ich mich erstmal dazu und es wird gekuschelt." Die Treffen mit einem Kunden laufen unterschiedlich ab. "Es kann bis zum Geschlechtsverkehr gehen. Manchmal geht es auch nur darum, bestimmte Punkte zu halten, und Zärtlichkeiten zu geben. Das Wichtigste ist: den Körper nicht nur als eine Anstrengung zu sehen, wo was nicht funktioniert, wie es funktionieren sollte. Sondern zum eigenen Körper eine neue Beziehung finden."

Deva Bhusha liebt ihre Arbeit: "Für mich ist es der schönste Job der Welt. Wenn man eine schöne Begegnung hat, geht man ja auch mit einem schönen Gefühl raus."

Von diesem schönen Gefühl erzählt auch Jörg. Was er bei den Treffen mit der Sexualbegleiterin erlebt, beschreibt er so: "Dann legt sie sich neben mich und legt mir eine Wolldecke über, damit wir uns erstmal aufwärmen. Das ist sehr angenehm. Diese Zärtlichkeiten, Massagen und die schöne körperliche Nähe."

Problem: Sexualbegleitung in Münchner Sperrbezirken verboten

All das kann Jörg aber nicht in seinem eigenen Apartment erleben. Denn er wohnt im Münchner Sperrbezirk. Und da ist Sexualbegleitung verboten – genauso wie alle anderen sexuellen Dienstleistungen. Der Sperrbezirk in München ist ziemlich groß, umfasst beinahe das ganze Stadtgebiet. Für Jörg heißt das: Seine Betreuer müssen ihn zu Deva Bhusha nach Hause bringen. Rund 100 Kilometer stadtauswärts. Das schränkt ihn in seiner Selbstständigkeit ein, sagt seine Betreuerin Nikola: "Er muss uns Mitarbeiter fragen, wie es personell aussieht und ob jemand von uns Zeit hat. Momentan ist es dann so, dass wir drei bis vier Stunden einplanen müssen, um Jörg dorthin zu fahren."

Eine Lösung könnte sein: Eine Ausnahme von der Sperrbezirksregel. Das hat die Stadt München nach eigenen Angaben schon mal versucht. Im Jahr 2010. Damals wollte man eine Ausnahme von der Sperrbezirks-Regel bekommen – für Menschen mit Behinderung in betreuten Wohngruppen. Für Jörg würde das bedeuten, dass die Sexualbegleiterin zu ihm in die Wohngruppe mitten in München kommen könnte. Diesen Vorschlag hat die Regierung von Oberbayern aber abgelehnt.

Alternative zur Sexualbegleiterin: erotische Massagen

Florian, ein junger Mann aus München, hat deshalb eine Alternative zur Sexualbegleitung für sich gefunden. Florian ist 30 Jahre alt, hat eine körperliche Spastik, ist deshalb gehbehindert und braucht für längere Strecken einen Rollstuhl. Der weite Weg zur Sexualbegleiterin Deva Bhusha nach Hause – für ihn keine Option. Stattdessen geht Florian mittlerweile alle zwei Monate zur erotischen Massage. Da ist Sex zwar ausgeschlossen, das stört ihn aber nicht.

Florian hat aber auch schon mal Sexualbegleitung ausprobiert – außerhalb des Sperrbezirks. Für ihn eine Erfahrung, die ihn verändert hat: "Die Sexualbegleitung hat mir im offeneren Umgang mit der Sexualität auf jeden Fall mordsmäßig mehr Selbstsicherheit gegeben. Früher, als ich Sexualbegleitung noch nicht entdeckt hatte, war es mir peinlich, darüber zu sprechen."

Seine eigene Sexualität entdecken, das war für Florian ein langer Prozess. In seinen Zwanzigern wollte er sich zum ersten Mal über Sexualbegleitung informieren. Aber: "Für mich war das größte Problem, überhaupt an Informationen zu kommen, wie ich mit meiner Sexualität überhaupt umgehen kann. Weil es sehr wenige Dokus zu dem Thema gibt. Und ich musste damals überhaupt erstmal herausfinden, wie ich an eine Sexualbegleitung komme."

Im Internet ist er auf Foren gestoßen, hat sich mit anderen Menschen mit Behinderung ausgetauscht. Heute ist es häufig immer noch mühsam, Infos zur Sexualbegleitung zu finden. Auch, weil es keine offiziellen Zahlen und keine Auflistung von Menschen gibt, die Sexualbegleitung anbieten.

Umdenken in den Behinderteneinrichtungen findet statt

Auf der Website der Sexualbegleiterin Deva Bhusha können sich Sexualbegleiter und -begleiterinnen listen lassen: Rund 40 Personen in ganz Deutschland sind dort zu finden. Allerdings nur zwei in ganz Oberbayern. Ein männlicher Sexualbegleiter und Deva Bhusha selbst.

Auch die Fortbildungsangebote auf dem Gebiet sind rar – nur zwei gibt es in ganz Deutschland. Das erste vom "Institut zur Selbst-Bestimmung Behinderter" in Niedersachsen. Dieses hat in den vergangenen Jahren rund 80 Personen ausgebildet. Und das zweite vom Nürnberger Verein Kassandra, einer Beratungsstelle für Prostituierte.

Dort bietet die Sozialpädagogin Simone Hartmann von "pro familia" seit 2012 eine Fortbildung an – aktuell zusammen mit einer Frau, die selbst als Sexualbegleiterin arbeitet. "Letztendlich geht es immer darum, Ängste abzubauen. Die allermeisten Menschen hatten mit Menschen mit Behinderung noch nichts zu tun und schon gar nicht so nah", sagt Hartmann.

Ein festgelegtes Regelwerk, wie eine Fortbildung zum Sexualbegleiter aussieht, gibt es nicht. Eine staatliche geprüfte Ausbildung auch nicht. Wer die Fortbildung bei Simone Hartmann und dem Verein Kassandra absolviert, bekommt ein Zertifikat. Die Nachfrage nach so einer Fortbildung steigt: Das letzte Seminar war nach kürzester Zeit ausgebucht. Und auch bei den Behinderteneinrichtungen bemerkt Simone Hartmann ein Umdenken und Offenheit für das Thema.

Wunsch von Betroffenen: Mehr Offenheit in der Gesellschaft

Diese Offenheit wünschen sich Jörg und Florian auch in der Gesellschaft. Mittlerweile sprechen sie selbst offen über ihre Behinderung und ihre sexuellen Bedürfnisse und Erfahrungen. Florian macht das Hoffnung: "Weil ich denke, wir als Betroffene können nur daran was ändern. Wenn wir wirklich offen über das Thema sprechen und selber Aufklärungsarbeit leisten."