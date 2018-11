Sexspielzeug, Wurst, Bier: Die verrücktesten Adventskalender

Ein relativ junger Trend: Adventskalender speziell für Männer. Ein Werkzeughersteller macht den Mann mit seinem Adventskalender in nur 24 Tagen zum komplett ausgerüsteten Handwerker, Flaschenöffner fürs Bier nach getaner Arbeit inklusive. Auch den klassische Adventskalender mit Süßigkeiten gibt es inzwischen in einer "männlichen" Variante: außen schwarz und innen Whiskey-Cola-Trüffel. Nicht jeder kann das nachvollziehen: "Ein Adventskalender darf ruhig geschlechtsneutral sein. Es gibt auch Frauen, die Whiskey trinken", wendet ein Paar in der Münchner Fußgängerzone ein.