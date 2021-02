"Sexkultur": Philosophin beschreibt die Sache Sex an sich

Gute Impulse zum Weiterdenken liefern die Ideen Stangneths über den empathischen Menschen als dem, der sich beim Sex raushält, um den anderen besser beobachten, ergo kontrollieren zu können. Dies mündet in eine Betrachtung der katholischen Bekenntniskultur, in der die Beichte eine zentrale Rolle spielt. Weiter geht es zu Foucault und seiner Theorie über die Obszönität des Fragens. Alles interessante Betrachtungen, gelegentlich geht jedoch die Verbindung zum Thema Sex verloren. Befremdlich ist, dass die Autorin Kapitel für Kapitel immer wieder vom Glück in der Onanie schwärmt: "Niemand erlebt mich und meinen Körper so wie ich, weil ich diese Körperlichkeit bin. Und niemand wird je so virtuos damit umgehen können, wie ich es kann, wenn ich das will."

Gute Impulse zum Weiterdenken

Das Buch Bettina Stangneths ist zugleich verwirrend und verdienstvoll. Verwirrend, weil die Position der Autorin erst am Ende deutlich wird, wodurch die ersten 200 Seiten, die offenbar nur Stoffsammlung waren, wie das falsche Vorwort für den interessanten Schluss wirken. Verwirrend auch, weil das Buch überwiegend von negativer Sexkultur – von Verboten, Strafen, Hemmungen – handelt, wo es doch erklärtes Ziel der Autorin ist, uns zum freien und bewussten Sprechen über Sex zu ermächtigen. Verdienstvoll sind Stangneths fruchtbare Abschweifungen, in denen ihre Lust am Denken zu spüren ist.

Können wir also besser über Sex reden nach der Lektüre von Bettina Stangneths Buch "Sexkultur"? Theoretisch ja.

Bettina Stangneth: "Sexkultur" erschien bei Rowohlt