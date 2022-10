Sexismus: Warum müssen Sport-Bikinis knapp sein?

Der norwegische Beachhandballverband hatte sie in Shorts statt in Bikinihöschen antreten lassen. Das war unannehmbar für viele Funktionäre. Der Europäische Handballverband empörte sich über die "unangemessene Kleidung". So dürfen Athletinnen sich nicht zeigen.

Zu lang ist nicht sexy genug und also unangemessen? Immerhin, an Deutlichkeit lassen diese Zeilen wenig zu wünschen: Hier gibt sich unverblümter Sexismus als Norm aus.

Busen ja, Nippel nein

Die Wunschvorstellung des Verbandes ist tatsächlich eindeutig: "Frauen sollten Bikinis tragen. Das Oberteil sollte ein eng anliegender Sport-BH mit tiefen Ausschnitten an den Armen sein. Das Höschen darf an den Seiten nicht mehr als zehn Zentimeter Tiefe haben."

Kennerinnen werden sagen, immerhin drei Zentimeter mehr als beim Beachvolleyball. Drei Zentimeter weniger Fleischschau. Wer Sexismus in Zentimeter bemisst, der wird von einem Erfolg sprechen. Was diese Vorschriften aber deutlich machen: Sportlerinnen dürfen nicht Haut zeigen, sie müssen es.

Der immer wieder vorgeschobene Grund: Frauensport hat nicht die Einschaltquoten wie die männliche Varianten. Wie damit umgehen? Die Funktionäre setzten keineswegs durch, dass bei internationalen Wettkämpfen Frauen-Begegnungen die besseren Sendezeiten bekamen, damit sich dieses Missverhältnis endlich änderte. Sie fanden dafür eine einfache Lösung: die Sportlerinnen möglichst wenig anziehen zu lassen. Um das klar zu stellen: Das betrifft nicht den BH – ohne den geht nichts. Sonst bekämen wir ja ein Nippel-Gate. Das heißt, die Freiheit der Athletinnen, weniger anzuhaben, endet da, wo sie einen bestimmten Teil ihres Körpers sichtbar machen. Nach Befreiung und Selbstermächtigung klingt das für mich nicht – auch weil ich die schmächtigen Nippel von Sportlern beim Trikottausch regelmäßig zu sehen bekomme.

Worauf zeigt die Kamera? Nur manchmal auf den Ball

Die Funktionäre und die Berichterstattung arbeiten Hand in Hand, um aus der Annahme, das Publikum wolle das so, eine Wirklichkeit werden zu lassen. Wie eine kleine Studie von sechs Beachvolleyballbegegnungen bei den Olympischen Spielen 2004 ergab, zeigten 20 Prozent der Bilder die Brüste der Athletinnen, 17 Prozent ihren Po.

Wenn Sichtbarmachung mit Ausstellen gleichgesetzt wird, dann hat sie nichts mit Befreiung zu tun. Zum Vergleich lohnt es sich anzuschauen, was die Männer bei den Beach-Sportarten tragen: lange Shorts. Wenn schon, denn schon, dann gleiches Recht für alle. Und jede Menge Blicke auf die wohltrainierten Hintern der Kerle. Das hat das WDR-Magazin "Frau TV" mal durchgespielt, die Frauen nur nicht über die Leistung, sondern nur über die Körper von Athleten sprechen ließ. Aber diese nette Umkehrung des männlichen Blicks ist eine Ausnahme. Sichtbarkeit ist für Frauen um vieles prekärer als für Männer.

Die US-amerikanische Schwarze Lyrikerin Claudia Rankine beschreibt in ihrem Lang-Gedicht "Citizen“, wie weiße Männer sie buchstäblich übersehen. Roxanne Gay erzählt in "Hunger“, wie Kerle sie auf offener Straße anpöbeln, weil sie nicht Kleidergröße 36 hat. Jede Frau hat das Recht, ihren Körper zu zeigen. Aber sie muss auch das Recht haben, darüber zu entscheiden, wann und wo sie das tut. Und Sichtbarkeit darf nicht heißen, möglichst nackt auftreten zu müssen. Auch in anderen Sportarten regt sich deswegen Widerstand gegen bestimmte Trikots. "Schönes Turnen hat nichts damit zu tun, dass man das auch geil findet", sagte Turnerin Elisabeth Seitz dem SWR. Sie wird bei den Olympischen Spielen in Tokio vermutlich in einem Anzug antreten, der auch die Beine bedeckt.

Manchmal ist bedecken sexistisch

Die Kleidung zu tragen, die frau für richtig hält, ist einer der großen Erfolge des Feminismus. Dabei kann weniger auch manchmal mehr bedeuten. Etwa als sich die Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude im Februar weigerten, in Katar mit den vorgeschriebenen knielangen Hosen zu spielen.

Der große Unterschied: Hier haben die Sportlerinnen selbst entschieden, was sie anziehen, und nicht die Funktionäre. Denn sie wollten sich dem männlichen Blick nicht unterwerfen, der sie zu einem obszönen Objekt degradierte. Und da zeigt sich, dass es in der komplexen Debatte um den weiblichen Körper und feministische Selbstermächtigung manchmal einfache Antworten gibt: Schluss mit den Kleiderordnungen, die bloß den Sexismus beliefern. Überlassen wir es den Sportlerinnen, was sie tragen.

"Die europäische Handball-Föderation sollte Strafe wegen Sexismus zahlen müssen"

Offenbar stehen die Beachhandballerinnen nicht allein. Die Sängerin Pink hat die Strafe öffentlich kritisiert und nun angekündigt, die Strafe selbst zu bezahlen. "Ich bin sehr stolz auf die norwegischen Beachhandballerinnen, die gegen die sehr sexistischen Regeln zu ihrer 'Uniform' protestieren", schrieb die 41-Jährige am Sonntag auf Twitter. Gerne werde sie die Geldstrafe, die der Verband gegen das Team verhängt hatte, übernehmen. "Die europäische Handball-Föderation sollte Strafe wegen Sexismus zahlen müssen", schrieb die Sängerin weiter.