Sex kratzt sie nicht: "Elizabetta" in Regensburg

Eher Béla Bartók als Sergei Prokofjew

Von der Musik seines Großvaters findet sich darin wenig, eher sind Anklänge an den ungarischen Komponisten Béla Bartók zu hören, mitunter gerät Prokofiev auch ins Musical-Fahrwasser, was er mit seinen erst 44 Jahren auch getrost darf. Klar, die Freunde Neuer Musik werden sich in dieser "Elizabetta" weder musikalisch, noch inhaltlich wohlfühlen, Avantgarde ist das nicht, aber funktionierendes Musiktheater, und das ist leider bei jüngeren Komponisten sehr selten zu erleben. Regisseur Marcus Lobbes war sein eigener Ausstatter und hatte eine klinisch weiße Wellness-Hölle entworfen: Gepolsterte, makellose Wände, eine bühnenbreite Showtreppe, wo sich Yoga-Jünger und Botox-Botschafter versammeln. Im Hintergrund sorgen Projektionen für schnelle Ortswechsel, ein Glitzervorhang verbreitet Show-Glamour. Kostümbildnerin Christl Wein hatte sich so bizarre wie entlarvende Outfits einfallen lassen, vor allem natürlich für die titelgebende Elizabetta, die erst in einem transparenten Fummel mit Kunstleder-Applikationen unterwegs ist, dann mit einem gruselig geäderten Abendkleid, schließlich in schwarzen Spinnweben und am Ende in einem Traum aus blutrotem Samt.