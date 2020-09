"Sex and the City" in Bavaria: Die zweite Staffel "Servus Baby"

Eve (Teresa Rizos), die Bodenständige, schmiedet konkrete Hochzeits- und Fortpflanzungspläne. Spannend: Das Tabuthema Zeugungsunfähigkeit bei Männern wird hier von den Machern emotional und trotzdem mit einem Augenzwinkern untergebracht.

Tati (Xenia Tiling) geht in ihrer Rolle als toughe Vollzeit- und Übermami auf und Mel (Genija Rykova), die Obercoole, ist immer noch auf der Suche nach demjenigen, der ihre harte Schale erweichen könnte.

Kommt einem bekannt vor

Aha!-das-kenne-ich!-Momente bei der vermutlich eher weiblichen Zuschauerschaft gibt es etliche, ja, sind regelrecht vorprogrammiert. Es stellt sich das Gefühl ein, diese Frauen-Typen seit der Schulzeit zu kennen. Auch bekannte Serien wie "Girls" oder "Sex an the City" arbeiten mit diesen Mustern – jede Zuschauer*in kann sich so in einem Charakter wiederfinden und emotional mitfühlen. Geht runter wie Öl, aber für die nächste Staffel wünschen wir uns ein wenig mehr Diversität und den ein oder anderen Lebenstraum, der ohne DEN EINEN MANN auskommt.