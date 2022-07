Sex & Gender: Arthur Schnitzlers "Reigen" in Salzburg

Das Wiener Weltgefühl zu Arthur Schnitzlers Lebzeiten dürfte dem unsrigen nicht unähnlich gewesen sein. Das Zeitalter der Décadence war eine untergangsgestimmte Epoche, geprägt von vergleichbarem Krisenbewusstsein wie die Gegenwart. Das Gefühl des Kontrollverlustes nährte damals zusätzlich die Freud‘sche Psychoanalyse, die mit der menschlichen Illusion aufräumte, Herr im Haus des eigenen Ichs zu sein. Heute werden Geschlechteridentitäten und -verhältnisse neu verhandelt, was für nicht wenige Menschen – trotz des Fortschritts, den die Entwicklung für viele bedeutet – ebenfalls mit erheblicher Verunsicherung einhergeht. Dem Skandalstück von einst ein zeitgenössisches Update zu verpassen, ist also eine durchaus plausible Idee.

Schnitzlers Reigen erotischer Encounter schraubt sich über zehn Szenen durch alle sozialen Schichten empor von der Dirne bis zum Grafen, um am Ende wieder an seinem Ausgangspunkt anzukommen. Immer aber treffen dabei Männer und Frauen aufeinander. In der Salzburger Reigen-Adaption dagegen geht es um sämtliche Spielarten menschlichen Paarungsverhaltens, hetero- wie homosexuell. Es geht um Coming-Outs und nervöse Breakdowns, Seitensprünge und Ehealltag, daneben um Selbstfindung und Selbstverlust. So vielfältig wie die Themen, die hier in zehn Minidramen angerissen werden, ist auch die Autorenschaft dieses Theaterabends. Jede einzelne der zehn Szene des Schnitzler‘schen Originals diente einer anderen Dramatikerin oder einem anderen Dramatiker als Sprungbrett in die Gegenwart.

Junge Autorinnen und Autoren denken "Reigen" weiter

Wo bei Schnitzler zum Beispiel ein junger Herr gegenüber einer Hausangestellten zudringlich wird, steht im MeToo-Dramolett von Leila Slimani ein Regisseur wegen Vergewaltigungsvorwürfen eines Aupair-Girls vor Gericht. Hengameh Yaghoobifarah macht aus dem Dichter, der die Naivität eines jungen Mädchens ausnutzt, eine alternde Erfolgsschriftstellerin. Und Sharon Dodua Otoo lässt eine Frau gegen die Rolle als Mutter, in der sie gefangen ist, Gefühls-Amok laufen.

Meist werden in der Inszenierung von Yana Ross in solchen Momenten Sektgläser und Teller von Tischen gefegt, damit auch wirklich allen im Publikum klar wird, dass jetzt emotionale Ausnahmezustände herrschen. Die Regisseurin lässt fast alle Szenen (mit Ausnahme von ein paar, die als vorproduzierte Videos gezeigt werden) in einem Nobelrestaurant spielen. Vielleicht eine Metapher für unsere Zeit, die eine Fülle von Lebensentwürfen sozusagen à la carte bietet, nur dass die Auswahl manche überfordert, trotzdem nicht das Passende für alle bietet, und wenn doch, dann oftmals um einen zu hohen Preis. Irgendwie muss Ross ja das szenische Potpourri zusammenklammern. Denn die einzelnen Stationen dieses neuen Reigens sind nicht nur qualitativ äußerst heterogen, sondern auch inhaltlich wie formal. Vom Gerichtsdrama bis zum Beziehungskabarett ist etliches dabei, sprachlich reicht das Spektrum vom affizierten Kunstsprech bis zum Alltagsjargon.

Kunstsprech und Gefühlsamok

Inszenatorisch wechseln sich elegischer Kitsch in Edelausstattung und verquaste Kunstanstrengung ab. Da ist man für etwas dröges Dialogtheater zwischendurch richtiggehend dankbar. Dazu kommen Schauspielerinnen wie Lena Schwarz und Sibylle Canonica, die ihre Manierismen pflegen – was immerhin den Vorteil hat, dass das lakonische Understatement von Ensemblekollegen wie Matthias Neukirch oder Yodit Tarikwa umso wohltuender wirkt. Trotzdem: dieser Reigen läuft nicht rund. Er sollte wohl die Fliehkräfte unsere Zeit ins Blickfeld rücken, zerfällt darüber aber selber in seine Mal mehr, meist weniger brauchbaren Einzelteile.