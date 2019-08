Im Oktober wird er 50. Severin Groebner wurde also kurz nach der Mondlandung geboren. Sollte er noch weitere 50 Jahre leben, vorstellbar dass bis dahin ein Teil der Menschheit auf den Mond übersiedelt. Allerdings weniger weil es möglich, sondern eher weil es nötig geworden ist, so wie Groebner das in seinem neuen Soloprogramm darstellt. Darin betritt er die Zukunft als Raum der unbegrenzten Möglichkeiten. Nur eben nicht im utopischen Sinne. Stattdessen spielt Groebner Katastrophenszenarien in nahezu grenzenlos vielen Varianten durch: Da herrschen künftig die Rechtsnationalen. Oder die Mikroben. Oder Algorithmen. Oder Überschwemmungen infolge des Klimawandels.

Ein Mann, ein Mikrophon

Severin Groebner malt die Zukunft in grellen Farben aus. Nach allen Regeln der Kunst der Überzeichnung. Und doch entspringt das Bild, das er entwirft, keiner irren Fantasie. Groebner schreibt schlicht die Gegenwart in die Zukunft fort, und es scheint durchaus denkbar, eben: gut möglich, das alles so oder so ähnlich kommen wird. Der Irrsinn ist so real, dass es keine Kulisse oder Requisiten braucht, um ihn zu veranschaulichen. Im Stile eines Stand-Up-Comedians steht Groebner auf der leeren Bühne. Das ist Old-School im allerbesten Sinne. Ein Mann, ein Mikrophon – mehr muss gar nicht sein. Na ja, doch, natürlich auch noch raumgreifende Bühnenpräsenz, die so nur Menschen haben können und keine noch so intelligenten Maschinen.

Auf seiner Zeitreise in die Zukunft wirft Severin Groebner auch einen Blick auf sein dann greises Ich, das von dort wiederum zurück in unsere Gegenwart schaut, die dann Vergangenheit sein wird, von der dieses alte Ego seinen Enkeln erzählen kann. Enkel aber begnügen sich seit jeher nicht immer damit, dem Opa einfach nur andächtig zu lauschen. Gerne stellen sie auch bequeme Fragen: "Was haben wir unsere Großeltern gefragt? 'Opa, Opa, was hast du damals gemacht, als die Polen überfallen worden sind?' Was werden uns unsere Enkel fragen? 'Opa, Opa, was hast du damals gemacht, als das Eis von den Polen geschmolzen ist?'"

Keine Ausreden fürs Nichtstun

Hinter solchen Fragen steckt, von Severin Groebner subtilerweise unausgesprochen, und doch kaum zu überhören, eine größere Frage, die diesem Kabarettabend bei aller komödiantischen Leichtigkeit Gewicht verleiht: Nämlich wieso die Generation der Senioren von morgen – sprich Groebner ebenso wie wir, sein Publikum – heute nicht mehr getan hat, um kommende Katastrophen zu verhindern? Wo es doch heute gut möglich gewesen wäre. Eher möglich jedenfalls als der politische Widerstand unserer Großeltern gegen die politischen Machtverhältnisse im Nazi-Deutschland. Die hätte das das Leben kosten können. Uns nur unseren luxuriösen Lebensstil.

Gut möglich – nein: sehr wahrscheinlich, dass uns unsere Enkel solche Ausreden nicht werden durchgehen lassen.