Sesamstraße: Wie eine Kindersendung zum Kult wurde

Die Geschichte der Sesamstraße ist ein Erfolg auf der ganzen Welt. Dabei wurde die Fernsehsendung in den 1960er-Jahren für die USA maßgeschneidert.

Sesamstraße als Teil einer Bildungsoffensive

Die "Sesame Street", wie die Sendung im Original heißt, entstand zu einer Zeit, in der die Bürgerrechtsbewegung in den USA lautstark gleiche Rechte und Chancengleichheit für Afroamerikaner forderte. Gleichzeitig kam es zu einer Bildungsoffensive, mit der die hohe Anzahl an Schulabbrechern eingedämmt werden sollte. Vor allem farbige Kinder waren vom Bildungssystem abgehängt. Immer hatten es weiße Mittelschichtskinder in den USA vom ersten Schultag an leichter gehabt im Schulsystem. Jetzt wollte man unterprivilegierte Kinder schon vor dem Schuleintritt fördern.

Die Sesamstraße nutzt bewährte Strategien aus der Werbung

Die zündende Idee, wie man an diese Kinder herankommen könnte, kam dann vom Leiter der Carnegie Stiftung, von Lloyd Morrisett und von einer Frau, Joan Ganz Cooney. Lloyd Morrisett, ein experimenteller Psychologe, hatte beobachtet, dass seine dreijährige Tochter schon mühelos Werbesprüche aus dem Fernsehen auswendig hersagen konnte, die sie gebannt wieder und wieder anschaute. Diese Faszination konnte man doch für eine völlig neue Art von Fernsehen nutzen: für screen education – Erziehung am Bildschirm.

Eine Produktionsfirma mit Pädagogen und Forschern

Helle Strandgaard Jensen spricht von einer revolutionären Idee. Sie ist Professorin für zeitgenössische Kulturgeschichte im dänischen Aarhus und forscht unter anderem zur Bedeutung und Entstehung der "Sesame Street". Es sei besonders dann bemerkenswert, wenn man bedenke, dass es in den USA kein öffentlich-rechtliches Fernsehen gab (und bis heute nicht gibt). Morrisett und Ganz Cooney wollten ein neues Kinderprogramm entwickeln, ohne Werbeunterbrechungen. Sie sammelten acht Millionen Dollar: vom Erziehungsministerium, der Ford Stiftung und von der Carnegie Stiftung. Und sie gründen den "Children's Televisions Workshop", eine Produktionsfirma mit einem Team aus Forschern, Erziehungsspezialisten und Fernsehmachern.

Die Idee: kurz, bunt, spannend

Mit dabei: Jim Henson. Seine Muppets waren im Fernsehen schon seit Ende der 1950er-Jahre berühmt. Zusammen mit den Tricks der Werbung und neuesten Erkenntnissen aus Kinderpsychologie- und Lern-Forschung sollten Puppen-Szenen, Zeichentrickfilme und Songs so fesselnd und kurz werden, dass Kinder zwischen drei und sieben Jahren gar nicht anders konnten, als gebannt zuzuschauen. Wie bei einem toll gemachten Werbe-Clip. Das war die Idee.

Strenge Qualitätsprüfungen

Die kurzen, nur wenige Minuten dauernden Filme wurden professionell entwickelt, sagt die Historikerin Strandgaard Jensen: "Sie haben genaue Lernziele aufgestellt, bevor sie etwas produziert haben und sie haben sie getestet, sobald etwas fertig produziert war." Wenn die Tests zeigten, dass die Kinder nichts lernten, dann hätten die Macher Änderungen vorgenommen. Auch später, als das Programm gesendet wurde, wurde immer wieder getestet, ob die Kinder wirklich etwas vom Programm gelernt haben, so Strandgaard Jensen.

Sesam öffne dich!

Am 10. November 1969, nach drei Jahren Entwicklung, konnte die erste Folge von Sesame Street gesendet werden. Eine ganze Stunde lang und von da an täglich. Der Name der Sendung soll an die berühmte Zauberformel aus Tausendundeiner Nacht erinnern: Sesam öffne Dich!

Und die Sesame Street – also eine Straße – ist es auch, auf der die Rahmenhandlung in den USA bis heute spielt. Sie hält rund 20 knackig-kurze Filme einer Folge zusammen. Auf dieser Sesame Street mit einem Hinterhof, mit einem Krämerladen, mit verbeulten Mülltonnen, treffen sich Puppen und Menschen.

"Man sieht farbige Kinder zusammen mit weißen Kindern und viele farbige Erwachsene. Diese große Vielfalt ist sehr speziell." Helle Strandgaard Jensen, Professorin für zeitgenössische Kulturgeschichte

Außerdem findet sie die Innenstadt-Szenerie besonders. Hier sei es mal nicht der grüne Stadtrand mit den dafür typischen weißen Kindern und Erwachsenen, so Strandgaard Jensen.

Sesame Street wurde damals nicht nur perfekt auf ihre Zielgruppe zugeschnitten, sie traf auch den Zeitgeist und wurde in den USA auf Anhieb gefeiert und geliebt: von Kindern, Grundschullehrern, Eltern, Erziehern und von vielen Journalisten.

Der internationale Durchbruch begann in München

Als die Stiftungsgelder zu Ende gingen, war die einzige Möglichkeit, an genügend Geld zu kommen, Sesame Street ins Ausland zu verkaufen. Zu der Zeit konnte man als Fernsehsender oder Produzent am besten Werbung für eine Sendung machen, indem man sie auf dem Prix Jeunesse in München zeigte, sagt Strandgaard Jensen. Der Prix Jeunesse war seit seiner Gründung im Jahr 1964 so etwas wie der internationale Oskar für gutes Kinderfernsehen. Fachpublikum aus der ganzen Welt sei nach München gekommen, um Kindersendungen zu sehen. Also hätten die Macher ihre Sesame Street dort eingereicht. "Sie wurde gezeigt und sie hat gewonnen!", so Strandgaard Jensen.

Vorschulkinder vor dem Fernseher? Ein Tabu!

Die Aufregung, die Sesame Street 1970 mit ihrem Preis als "bestes Programm für Kinder unter acht Jahren" verursachte, war außergewöhnlich. Ingrid Paus-Hasebrink, Kommunikationswissenschaftlerin und emeritierte Professorin der Uni Salzburg, erklärt, dass die ungewohnt rasante Machart "ästhetisches Neuland" gewesen sei. Und in Deutschland sei allein die Tatsache, dass Sesame Street explizit für Kinder im Vorschulalter gedacht war, ein Tabubruch gewesen. "Anfang der 60er-Jahre haben Mediziner und auch Erziehungswissenschaftler gesagt, Fernsehen sei nichts für Kinder. Auf gar keinen Fall", so Paus-Hasebrink.

Obwohl Fernsehen noch ein junges Medium war, sah die Realität in den Familien Ende der 1960er-Jahre aber ganz anders aus: Kinder schauten in Deutschland genau so wie in den USA stundenlang fern, auch Kinder unter acht Jahren. Kinderserien aus den USA wie Lassie, Flipper, oder auch Wildwest-Serien wie Bonanza, die mit allerhand Schießereien weniger für Kinder geeignet waren.

Bildungsfernsehen ist günstiger als neue Kindergärten

Wenn man in den USA auf das neue Wundermittel Vorschul-Fernsehen zur Bildungsförderung für Kinder setzte, wollte man das in Deutschland nun auch: für die Übernahme von Sesame Street sagte das Bildungsministerium 3 Millionen Mark zu. Was sehr viel günstiger war, als flächendeckend Kindergärten für die Früherziehung zu finanzieren.

Das Feuerrote Spielmobil als Gegenkonzept zur Sesamstraße

Es gab aber auch Vorbehalte gegen das amerikanische Sendeformat: Vom Bayerischen Rundfunk hieß es damals, die Puppen seien zu bunt, die Schauspieler zu multikulti und überhaupt spiegele die großstädtische Szenerie der Rahmenhandlung nicht die Lebenswirklichkeit bayerischer Kinder. Der BR wollte deshalb ein eigenes Programm entwickeln. Es hieß später: Das Feuerrote Spielmobil.

Für alle anderen ARD-Sender sollte aus der frisch eingekauften Sesame Street die bestmögliche Sesamstraße für die KInder hierzulande gemacht werden. Also wurden für die deutsche Fassung zusätzliche kleine Filme gedreht mit Kindern und Erwachsenen aus Hamburg, Köln oder Berlin.

Neue Puppen-Charaktere fürs deutsche Publikum

Erst nach rund zwei Jahren Vorlauf konnte dann im Januar 1973 die deutsche Fernsehfassung starten. Seit 1978 spielt die deutsche Sesamstraße in einer neuen Kulisse, bewohnt von deutschen Schauspielern. Die ersten waren Henning Venske und Lilo Pulver. Dazu kamen neue Puppen: der riesenhafte, plüschig-braune Samson und der schlaue rosa Vogel Tiffy. Erst nach vielen Jahren bester Zusammenarbeit mit dem Children's Televisions Workshop bekam die Redaktion eigene Ernie- und Bert-Handpuppen. Ihre Szenen können seitdem direkt auf Deutsch gedreht werden.

Trauriges Fazit: Ziel verfehlt

Bei aller Beliebtheit hatte die Sesamstraße nur einen Schönheitsfehler: Letztlich erreichte sie nicht das, was die Produzenten in New York sich für die Sendung erhofft hatten. Soziale Ungerechtigkeiten lassen sich nicht durch den täglichen Zauber einer tollen Kindersendung beheben. Aber: Die Kinder haben Spaß. Sie sitzen ja vor der Sesamstraße, bis heute.