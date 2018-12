Servus Intro, ciao Spex: Meine Schuld am Tod der Musikmagazine

Was hat mich bloß so ruiniert?

Ich bin es doch, der angefangen hat die Magazine in den Regalen liegen zu lassen. Von steigenden Heftpreisen abgeschreckt, von Algorithmen verwöhnt, federweich in "Deine-Songs-des-Jahres-Playlisten" gebettet und in nerdigen Facebook-Gruppen zusammen gepfercht, die neuesten Empfehlungen der Freunde kommentierend. Und wenn ich mal auf ihren Webseiten recherchierte, habe ich ihnen meine Adblocker auf den Hals gehetzt. Das war alles selbstverständlich. Seit gut drei Jahren habe ich keine Spex mehr gekauft und irgendwann angefangen die kostenlose Intro in der Stammkneipe liegen zu lassen. Warum eigentlich?

Natürlich hat sich die Art und Weise, wie ich Kulturjournalismus konsumiere, geändert, natürlich findet das im Netz statt. Und natürlich haben Spex, Intro, Groove und Co. (noch) kein Konzept gefunden, wie man dort überleben kann. Ihre Einstampfung kann man nun mit einem saloppen "Ist doch einfach nicht mehr zeitgemäß" aus dem Sinn quatschen oder sich mal klar machen, das es jetzt eben kein Zurück mehr gibt. What's done is done.

Da ist ein Licht, das niemals erlischt

Die Intro lag stets umsonst in Bars und Konzertlocations aus. Meine erste fand ich mit 18 Jahren bei einem Konzert im Bielefelder Ringlokschuppen. Auf dem Cover war Daniel Snaith von Caribou – und ich war kurz davor, nicht mehr jede Musik abzulehnen, die am Computer gemacht wird. Die Intro war fortan ein ständiger Begleiter, der überall dort war, wo man eh ständig abhing. Den man nie mit nach Hause nahm, sondern den man auf U-Bahnsitzen für die anderen Eingeweihten liegen ließ und gelegentlich auch mal für die, die noch kein Teil dieses möchtegern elitären Zirkels waren. "Willkommen im Club" sagte die Intro zu jedem, der wollte. Und auch zu jedem, der nicht wollte. Dafür landete sie gelegentlich in Mülleimern, aber manchmal auch in Herzen. Am 31. Juli 2018 erschien die letzte Ausgabe. Mit einem eingedeutschten Smiths-Zitat auf dem Cover, ohne Wut im Bauch. Und dann war Schluss.