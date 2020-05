Kiekma einer schau: Die wunderbare rbb-Sitcom "Warten auf'n Bus"

Donnerlittchen. Untertitel wären nett. Dieser Gedanke dürfte bei so einigen aufblitzen nach den ersten Minuten der rbb-Miniserie "Warten auf'n Bus". Angesiedelt in der tiefsten brandenburgischen Provinz, wird hier astreiner ostdeutscher Dialekt gesprochen, inklusive unvollständiger Sätze und verschluckter Wörter. Man hat ja nix und sparen muss man eh an allen Ecken und Enden.

Aber der Untertitel-Gedanke verfliegt so schnell wie er gekommen ist, denn selbst diesseits des Weißwurst-Äquators gewöhnt man sich fix an den fremden Slang. Mehr noch: Man kann ihn im Zuge der acht Serienfolgen geradezu lieben lernen. Schönes kurzes Szenen-Beispiel: Der Langzeitarbeitslose Ralle steht auf dem Dach einer Bushaltestestelle und schreit: "Ick bins König vonne Weeelt!!!" Woraufhin sein Kumpel Hannes erwidert: "Der König. Wenn schon. Dit andere isn Bier."

Warten und reden

Hannes und Ralle sind die Hauptfiguren in "Warten auf'n Bus". Sie tun, was der Serientitel besagt: Sie warten auf den Bus. Einsteigen wollen sie nicht, nur kucken. Fahrerin Kathrin, die patente Blonde mit dem flächendeckenden Rosentattoo auf dem rechten Handrücken, ist das tägliche Highlight der beiden Endvierziger. In Zeiten von #MeToo eigentlich ein Unding, in dieser Serie aber nur herzig. Denn Hannes und Ralle sind verliebt. Wenn Kathrin im Wendehammer der Endhaltstelle ihre Zigarettenpause einlegt, werden die Dosenbiertrinker zu glücklich lächelnden Lämmchen, die ausnahmsweise mal schweigen, statt sich anzublöken.