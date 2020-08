Die neue Serie "Normal People" ist wie Instagram

Was für eine Rolle spielt Geld in der Liebe? Wenn eine Person deutlich mehr Geld hat, als die andere. Im Idealfall natürlich: Gar keine. Dann wird hier mal ein Kaffee spendiert, dort ein Spaghetti-Eis ausgegeben, alles paletti. Im schlechtesten Fall wird dieses Ungleichgewicht zum Problem. Als Connell und Marianne in der ersten Folge von "Normal People" aufeinandertreffen, bedeutet Geld ein Machtgefälle: Seine Mutter geht bei ihrer Mutter putzen. In der Schule meiden die beiden sich. Aber wenn Connell (Paul Mescal) seine Mutter von der Arbeit abholt, treffen sie in Mariannes Haus aufeinander. Und battlen sich – mit einem Schulnotenvergleich. Beide sind extrem gut. Trotzdem beendet Marianne (Daisy Edgar-Jones) ihren Schlagabtausch mit einem: "Du kannst mir ja Nachhilfe geben."

Glaubwürdig verkörperte Nähe

Hier liegt Spannung in der Luft, herübergebracht mit etwas Lokalkolorit, der gesprochen wird. Denn erstens ist wegen der Corona-Pandemie einiges verzögert, auch die deutsche Synchronübersetzung – Untertitel gibt es aber. Und zweitens kommt die Erfinderin der Geschichte, Autorin Sally Rooney, selbst aus Irland. Dort leben Marianne und Connell auch, in einem kleinen Kaff. Hier sind Rollen klar verteilt: Mariannes Familie hat zwar deutlich mehr Kohle, aber in der Schule ist Connell der Coole – und sie eine unangepasste Außenseiterin. Natürlich fangen die beiden etwas miteinander an. Und wie sie es dann tun, dürfte der so ziemlich einzige gemeinsame feuchte Traum von Pädagog*innen und Feminist*innen sein: Viel nackte Haut, heiße Sexszenen und alles mit gegenseitigem Einverständnis, liebevoll, ruhig, einfühlsam. Sicherlich ein Produkt dessen, dass die Serie mit Ita O'Brien von einer intimicy coordinator begleitet wurde, zu deren Job es gehört, eine vertrauensvolle Stimmung am Set zu kreieren, die so eine Nähe vor Ort schafft und glaubhaft auf unsere Bildschirme bringt.