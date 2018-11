Wieso im Serienboom viele altbekannte Stoffe wieder auftauchen

Ist das innovative Potential der Macher ausgeschöpft?

Anders als bei „Das Boot“ scheitert dieser Ansatz bei einer weiteren deutsch-französischen Serie, die auf dem Seriencamp gezeigt wurde: „Die Purpurnen Flüsse“ von Jean Christophe Grangé. Als Filmthriller mit Jean Reno konnte die Romanverfilmung vor 18 Jahren noch schocken und begeistern, die Serienadaption vom ZDF hat dagegen trotz neuer Verschwörungsgeschichten dem Filmkosmos nichts hinzuzufügen. Die zunehmende "Serien-Wiedergeburt" von Filmen könnte ein Zeichen dafür sein, dass das innovative Potenzial der Serienmacher ausgeschöpft ist. Statt Neues zu schaffen, wird kopiert, neu aufgelegt und rekonstruiert. Platzt die Serienblase jetzt also? Gerhard Meier, Programmchef des Seriencamps ist skeptisch: "Ich glaub, das gab's schon immer, ich glaub, das wird nur gerade mehr, weil alle Leute versuchen jede IP, jedes Intellectual Property, das irgendwo rumliegt noch mal umzusetzen. Die guten Sachen setzen sich durch und die guten Sachen sind die Geschichten, die erzählt werden."

Die Skandinavier gehen im Verbund voran

Der Serienboom hält an und damit auch der Kampf um Reichweite und Zuschauergunst. Wie man den amerikanischen Streaminggiganten Amazon und Netflix die Stirn bieten könnte, beschäftigt die Fernsehbranche auch auf dem Seriencamp: ob eine gemeinsame, europaweite Mediathek, oder länderübergreifende Produktionsallianzen – das Motto lautet: Kräfte bündeln, statt allein sein Serien-Süppchen zu kochen. Die Skandinavier gehen im Verbund „Nordic 12“ voran und geben Impulse für innovative Formate, die auch ohne großes Budget funktionieren. Wie zum Beispiel die intensive Beziehungsdramedy “One Night” aus Norwegen.

"Wir brauchen Kuratoren"

Die Serie zeigt ein Blind Date, das in Echtzeit abläuft - ein Kammerspiel mit vielen unangenehmen Momenten, die sich so echt anfühlen, dass man am liebsten sofort ausschalten möchte - wäre da nicht die fesselnde Dynamik zwischen den beiden Charakteren. Ähnlich ungewöhnliche Formate sind auch in Deutschland in Arbeit – und wurden dem Fachpublikum bei der Seriencamp Conference vorgestellt. Lutz Heineking, Macher von „Das Institut“, hat gerade die improvisierte Comedy-Serie „Andere Eltern“ abgedreht: ohne Drehbuch, zum Teil in einer langen Einstellung gefilmt, versucht dieses Projekt aus den jährlich hunderten neuen Produktionen, herauszustechen. Die Masse ist auch für die Zuschauer eine Herausforderung sagt Gerhard Maier – Journalisten und Serienexperten sind jetzt gefragt: "Es gibt grad viel und es gibt grad viel mediokre Sachen, aber ist ja nur gut für uns. Wir haben jetzt eine Auswahl! Wir müssen anfangen, das mehr zu kuratieren. Das heißt, wir brauchen Kuratoren, die uns sagen, schau dir mal das an, die guten Sachen pushen und mehr in den Vordergrund stellen."

Für Zuschauer wird es noch schwieriger

13 Milliarden Euro will allein Netflix im kommenden Jahr in Serienproduktionen investieren, Apple wird ebenfalls ins Seriengeschäft einsteigen und mit Magenta TV möchte sich auch die Telekom als Streaminganbieter mit eigenen Serien auf dem deutschen Markt positionieren. Ein Ende des Serienbooms ist also auch für 2019 nicht in Sicht. Für die Zuschauer wird es nur noch schwieriger werden, die wirklich guten Serien auch zu finden.