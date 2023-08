Serien-Star Angus Cloud stirbt mit nur 25 Jahren

Angus Cloud wurde auf der Straße entdeckt

In der mehrfach mit dem Fernsehpreis Emmy ausgezeichneten Serie "Euphoria" verkörpert Cloud den lakonischen Drogendealer Fezco "Fez" O'Neill. Es war Clouds erster Job als Schauspieler, nachdem er im New Yorker Stadtteil Brooklyn auf offener Straße entdeckt worden war. Die Serie ist eine der erfolgreichsten Produktionen des Senders HBO. Neben "Euphoria" spielte Cloud unter anderem auch in dem Film "North Hollywood" mit.