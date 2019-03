Ein Trend zeichnet sich ab – in vielen der besten Serien im März geht es um Familien: In "The First" kittet ein Astronaut das Verhältnis zu seiner entfremdeten Tochter. "Andere Eltern" zeigt, wie ambitionierte junge Eltern eine KiTa aufbauen. "Turn Up Charlie" verfolgt einen DJ, der widerwillig zur Nanny für die Tochter seines besten Freundes wird, und in "Hanna" erzieht ein Agent seine Tochter zur Killermaschine. Familienbeziehungen, so scheint es, sind für Serienmacher*innen ein unerschöpflicher Quell von Drama und Komik. Wie im echten Leben eben.

"Andere Eltern" – Ein Improvisationsexperiment, das aufgeht