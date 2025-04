Serien-Hit "Adolescence": Warum uns die Serie so fasziniert

"Adolescence" ist die Serie der Stunde: Gerade kratzt sie an der Hundert-Millionen-Streams-Marke, die Kritiken sind überschwänglich, die Frage "Hast du’s schon gesehen?" beliebtes Small-Talk-Futter. Und die Serie um den 13-jährigen Jamie Miller (Owen Cooper), der seine Mitschülerin Katie Leonard (Emilia Holliday) ermordet, ist auch ein Stoff unserer Zeit. Es gibt viele Gründe, warum uns die Serie trotz der schweren Thematik so fasziniert.

Weil die Serie keine einfachen Antworten gibt

Zwar liest man oft: Die Serie zeige, wie das Internet und Social Media ein Kind zum Mörder macht. Aber so einfach macht es sich "Adolescence" tatsächlich nicht. In Folge zwei sind wir an der Schule von Jamie und Katie – und sehen ganz altmodisches Mobbing und völlig überforderte Lehrerinnen und Lehrer.

In Folge drei spricht die Psychologin Briony Ariston (Erin Doherty) fast eine Stunde lang mit Jamie – vor allem darüber, welches Bild von Männlichkeit sein Vater Eddie (Stephen Graham) ihm vorgelebt hat. Das greift die letzte Folge wieder auf, in der sich Eddie fragt, ob er zu oft jähzornig gewesen sei. Die Serie schiebt das Problem toxische Männlichkeit also nicht weg von uns, gibt nicht Social Media die alleinige Schuld. Und so kann jeder selbst überlegen, wo die tieferen Ursachen liegen.

Weil Social Media trotzdem ein Problem ist

Wir alle nutzen Facebook, Instagram, TikTok oder Whatsapp. Obwohl wir wissen, wie schädlich Social Media sein kann – für uns selbst, für die Gesellschaft als Ganzes. Weil Tech-Konzerne ihre Algorithmen so bauen, dass sie unsere Belohungssysteme anzapfen, kommen wir nur schwer davon weg.

Wir können also alle verstehen, dass Jamie auf Instagram ist, obwohl es ihm nicht gut tut. Und wie er im Netz immer weiter abdriftet. Wenn wir als Erwachsene schon kaum in der Lage sind, das Handy beiseite zu legen – wie sollen das Kinder schaffen? Die Serie adressiert eines der drängendsten Probleme unserer Zeit, mit dem jeder seine Berührungspunkte hat.