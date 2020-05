Serie "Upload": Den Himmel muss man sich leisten können

Die Idee von "Upload" ist spannend und weckt sofort hohe Erwartungen. Leider ist die Serie aber nicht so menschlich und tiefgründig wie die Jenseits-Comedy "The Good Place" oder scharfsinnig wie die Technologie-kritische Anthologieserie "Black Mirror". Was es bedeutet, für immer auf die finanziellen Ressourcen und die Gunst der Liebsten angewiesen zu sein und ein Nachleben in der Simulation zu führen, wird nur oberflächlich thematisiert.

Das durchkommerzialisierte After-Life

"Upload" entwirft eine Welt, in der die großen Tech-Unternehmen Menschen über den Tod hinaus bis auf den letzten Cent aussaugen und von ihrem Egoismus profitieren. Welche Folgen das für die Gesellschaft hat, sehen wir nicht. Erst gegen Ende der Staffel greift "Upload" die Ungerechtigkeit auf, dass eigentlich nur reiche Menschen ein angenehmes Leben nach dem Tod führen können. Die Hauptfigur Nathan scheint das nach einem kurzen Schock auch alles nicht groß zu kümmern – ihn beschäftigt es auch nicht, dass ihm einige Erinnerungen fehlen. Dadurch ist Nathan nicht nur eine unfassbar langweilige Figur, es ist auch rätselhaft, wieso sich seine persönliche Assistentin Nora in ihn verliebt. Dazu kommt flacher und oft pubertärer Tech-Bro-Humor.

Eine bessere Serie hätte wenigstens die Frage geklärt, was es mit Nathans Erinnerungslücken auf sich hat. In "Upload" bleibt sie offen. So ist sie einfach eine mittelmäßige Comedy-Serie, die sehr viel Potenzial verschenkt.

"Upload" ist bei Amazon Prime Video verfügbar. Eine zweite Staffel wurde schon bestätigt.