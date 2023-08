Serie "Strange Planet": Allzu menschliche Außerirdische

In der Serie werden viele dieser Situationen in eine 25 Minuten lange Handlung integriert. Während die Wesen im Comic identisch aussehen, haben sie in der Serie unterschiedliche Persönlichkeiten, Outfits und Jobs, die ihnen ihre Namen geben. Dabei hat jede der neun Folge einen anderen inhaltlichen Schwerpunkt: Es geht um Fußball, elterlichen Abschiedsschmerz, Lieblingsbands, Haustiere, Teenager-Freundschaften. Kurz: Um die Essenz menschlicher Erfahrungen.

Nicht immer das Niveau der Comic-Strips

Was im Comic so spezifisch und pointiert wirkt, dass man es sofort mit anderen teilen möchte, kommt im Kontext der Serie manchmal etwas beliebig rüber. Schließlich wirken die Situationen im Comic ja deshalb so absurd, weil wir sie isoliert vom Geschehen betrachten. In der Serienhandlung gehen diese Momente leider oft unter.

Umgesetzt hat Comic-Schöpfer Nathan W. Pyle die Serie mit Dan Harmon, dem Erfinder des anarchischen Kult-Cartoons "Rick & Morty". Dennoch kann die Serie nicht über alle Folgen hinweg die hohe Qualität der Comic-Strips halten. Trotzdem: Das Potenzial der Serie und der liebenswerten, überaus niedlichen und schlauen blauen Wesen wird oft genug sichtbar, um gerne weiter zu gucken.

"Strange Planet" die Serie ist seit 9. August bei AppleTV+ abrufbar. Jeden Freitag erscheint eine neue Folge. Die Webcomics über die blauen Wesen und ihren Strange Planet finden Sie – gratis – bei Instagram.