Serie "Space Force": Toxische Männer in Führungspositionen

Wer Raumfahrt hört, denkt zuerst an Astronauten, an die NASA, an neugierige und pflichtbewusste Wissenschaftler, die andere Planeten erkunden und die Forschung weiterbringen wollen. In der neuen Netflix-Serie "Space Force" sieht das aber ein bisschen anders aus: Hier soll das US-Militär ins All geschickt werden, um den Weltraum zu erobern und sogar zu kolonisieren.

Marc Naird, gespielt von Steve Carrell, ist eigentlich ambitionierter General bei der Air Force, also der US-Luftwaffe. Frisch zum Viersterne-General ernannt, lebt er mit seiner Frau und seiner Tochter ein zufriedenes Leben in Washington D.C., bis ihm eröffnet wird, dass das Militär einen neuen Zweig erhält – die Space Force. Den soll General Naird leiten. Dafür muss er mit seiner Familie nach Colorado ziehen, also für einen Hauptstadt-Menschen an den Arsch der Heide, und sich einem Bereich widmen, von dem er wirklich gar keine Ahnung hat: dem Weltraum.