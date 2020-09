Serie "Oktoberfest 1900": Eine blutgetränkte Wiesn-Mär

Gegen die mauschelnden Männerbünde hat in der Serie ohnehin keine Frau eine Chance, selbst die gewieftete Wirtin und Gegenspielerin von Curt Prank, Maria Hoflinger (Martina Gedeck), nicht. Ganz zu schweigen von ein paar entführten Samoanern, die auf dem Oktoberfest als "Kannibalen" in einer der damals sehr beliebten Menschenschauen ausgestellt wurden – wie exotische Tiere. Den Samoanern wird dann einer der vielen Morde angehängt, aber leider gelingt es der Serie nicht, sie sinnvoll in die Geschichte zu integrieren und ihnen genauso viel Leben einzuhauchen wie den komplexen Frauenfiguren.

Ein Wimmelbild vom München Anno 1900

Wenn Ihnen jetzt der Kopf schwirrt, sind Sie nicht allein. Wie in "Babylon Berlin" soll auch "Oktoberfest 1900" das Porträt einer sehr bewegten aber auch unübersichtlichen Zeit mit vielen Protagonist*innen und kleinen geschichtlichen Details zeichnen – allerdings angereichert mit reichlich Blut und Melodrama.

Wer die Serie nicht zu ernst nimmt, kann aber ein paar unterhaltsame Stunden in der opulenten und aufwändig ausgestatteten historischen Kulisse verbringen. "Oktoberfest 1900" sollte man darum und wegen der vielen schwindelerregenden Kamerafahrten unbedingt auf einem möglichst großen Bildschirm angucken – mit einer kühlen Mass Bier in der Hand.

"Oktoberfest 1900" ist bis zum 31. Dezember 2020 in der ARD Mediathek abrufbar.

Das Erste zeigt die sechsteilige Event-Serie an drei Abenden am Dienstag, 15. September, Mittwoch, 16. September und Mittwoch, 23. September 2020, jeweils um 20:15 Uhr. Außerdem gibt es am 15. September um 21:45 die Dokumentation "München 1900".