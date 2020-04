Serie "MAPA": Plötzlich allein(erziehend)

Lebensecht überfordert

Metin erfüllt Vorurteile über Alleinerziehende oder Menschen in Trauer nicht. Die Serie stellt sich diesen gesellschaftlichen Erwartungen, aber Metin ist von Beruf nämlich Drehbuchautor einer Daily-Soap. Sein Team lässt sich schamlos von Metins Erfahrungen inspirieren und bringt eine Figur auf den Bildschirm, die wie er an der Trauer und dem Vatersein verzweifelt. Aber natürlich nur so lange, wie es für das Publikum zumutbar ist. Der Soap-Witwer wird also schnell aus seiner tragischen Situation erlöst - wie in einem Schweighöfer-Film, in dem auch alles unkompliziert und harmonisch mit einem befreienden Schenkelklopfer endet.

Die Serie "MAPA" ist aber kein Schweighöfer-Film, glücklicherweise. Und auch keine Daily Soap, sondern schräg und tiefgründig und auch mal etwas anstrengend. So wie die Realität. Am Ende der sechs Folgen ist Metins Leben darum auch nicht einfach so wieder okay, Trauer wird man schließlich nicht einfach so wieder los.

Nicht alle Dialoge und Pointen zünden. Aber Hauptdarsteller Max Mauff spielt Single-Dad Metin so einfühlsam, dass man der ersten Folge sogar ein paar missglückte Eltern-Witze verzeiht. Trotzdem ist "MAPA" wirklich sehenswert. Denn Serienschöpfer Alexander Lindh ("DRUCK") und sein Autor*innen-Team bringen in ihrer "Sadcom" diese seltene, lebensechte Mischung von Melancholie und Galgenhumor zusammen, die es bisher so nur in britischen Serien gibt.

"MAPA" ist ab dem 16.04. beim Streamingdienst Joyn+ abrufbar.