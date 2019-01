Serie "Der Pass": Warum das Thema Grenze nicht langweilig wird

Fettige Haare, der immer gleiche zerknitterte Anzug, zu viel Zigaretten, Schnaps und Kokain: Der österreichische Inspektor Gedeon Winter ist schon ein kaputter Typ, auf der Flucht vor seiner Vergangenheit. Ausgerechnet er soll mit der jungen deutschen Ermittlerin Ellie Stocker und ihrem Team einen Mord aufklären: Eine Leiche wird auf einem deutsch-österreichischen Grenzstein gefunden – und es wird nicht die letzte sein. Die Ermittler beider Länder werden somit zur Kooperation gezwungen.

Diese Geschichte kennen wir eigentlich allmählich auswendig: Zum ersten Mal erzählte sie die Serie "Die Brücke", in der ein Leichenfund auf der Öresundbrücke die Polizei aus Dänemark und Schweden zusammenbringt. Es folgten "The Bridge" an der Grenze zwischen den USA und Mexiko, "The Tunnel" am Eurotunnel zwischen Frankreich und Großbritannien – und "Die Brücke" als russisch-estnische Adaption. Zuletzt startete ein Remake an der Grenze zwischen Malaysia und Singapur. Kein Wunder also, dass dieser Trend auch die Grenze zwischen Deutschland und Österreich erreicht hat.

Es werden wieder Grenzen gezogen

Bei dem ersten Toten, der in "Der Pass" auf dem Grenzstein gefunden wird, handelt es sich um einen Schlepper, der Flüchtlinge in einem LKW hat ersticken lassen. Der fiktive Fall, angelehnt an das Flüchtlingsdrama bei Parndorf 2015, führt den Zuschauer zunächst auf eine falsche Fährte. Denn die Flucht nach Europa steht nicht im Mittelpunkt der Erzählung. Und trotzdem erinnert dieses kurze Zwischenspiel daran, dass die Grenze zwischen Bayern und Österreich seit 2015 wieder so sehr im Fokus steht wie schon lange nicht mehr.

Für die Regisseure und Drehbuchautoren der Serie, Cyrill Boss und Philipp Stennert, passiert die Grenzziehung aber nicht nur auf der Karte: "Diese Grenzen, die im Kopf entstehen, dass Leute zum Beispiel wieder auf nationalistische Ideen hereinfallen, weil sie Angst vor der Globalisierung und der Komplexität unserer modernen Welt haben - das hat tatsächlich auch in unserem Drehbuch eine ganz wichtige Rolle gespielt", sagt Cyrill Boss. "Die Leute sehnen sich nach einfachen Antworten, die es halt nicht gibt und das macht sie verführbar." In "Der Pass" darf der Zuschauer nun dabei zusehen, wie die Hauptfiguren alle ihre eigenen Grenzen ziehen: der gebrochene Inspektor zwischen sich und seine Mitmenschen, seine deutsche Kollegin zwischen Gut und Böse - dazwischen gibt es nichts.