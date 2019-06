Die Serie „Chernobyl“ ist ein Meisterwerk – mit kleinen Fehlern

Denn Gruppen- oder auch Einzelexekutionen konnten schon seit den Dreißiger Jahren nicht mehr von einem einzigen Komitee-Mitglied angeordnet werden. Auch der Apparatschik der schon mittags an der Wodkaflasche hängt oder die KGB-Vertreter, die offen Drohungen aussprechen, scheinen wohl eher dem Klischee eines westlichen Agentenfilms als den realen Zuständen zu Beginn der Perestroika entsprungen zu sein.

Die Macht der Klischees

Die Versuchung, bei einer Serie über die Sowjetunion alles noch ein wenig „sowjetischer“ zu machen, ist selbstverständlich riesig und so tappen die Macher hier gelegentlich in die Falle. Das trübt die Qualität der Serie zwar nicht wesentlich, lässt aber zu, dass die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl als typisch sowjetisches Problem verstanden werden kann. Das Unglück von Tschernobyl hätte jedoch nicht nur in einer Welt voller Wodkasäufer und KGB-Spione passieren können. Der Super-GAU in Fukushima zeigte 2011, dass sich derartige Katastrophen auch in komplett anderen Systemen wiederholen können: Vom Verschweigen des Risikos durch die Verantwortlichen, in diesem Fall der Firma TEPCO, bis hin zur Vertuschung des Unglücks und dem Einsatz sogenannter „Bio-Robots“, also Menschen, die in der kontaminierten Zone in lebensgefährlichem Einsatz mit den Aufräumarbeiten beschäftigt werden, sieht man hier erschreckende Parallelen zu Tschernobyl.

Dennoch ist den Machern mit „Chernobyl“ eine fesselnde Serie gelungen, die vor allem für die Erinnerung an die Katastrophe und ihre Überlebenden einen unschätzbaren Wert hat.

