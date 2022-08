Serie: Bjarne Mädel sucht als "Buba" sein Glück bei Netflix

Jedes Märchen braucht einen Bösewicht und eine Moral von der Geschicht. Wäre Bubas Leben ein Märchen, dann wäre seine Oma der böse Wolf und Moral wäre die Würze ihrer mageren Klößchensuppe. Und weil Buba als Kind einen Tag lang richtig glücklich war, ist sein Leben seither eine Anreihung unglücklicher Ereignisse. Alles beginnt an dem Tag, als er Leonardo DiCaprio beim Breakdance Wettbewerb besiegt und seinen Schwarm Jule küsst. Der Preis für den Moment des Glücks? Tote Eltern, ein Bruder im Koma und Schuldgefühle bis zum Sankt-Nimmerleinstag. Damit Bubas Bruder Dante - inzwischen genesen - glücklich weiter leben kann, muss Buba fortan leiden.

Jahrzehnte später füllt Buba sein Karma-Konto mit Minuspunkten, indem er unter Dantes Regie absurde Kleinverbrechen begeht. Darunter Samenraub vom Zuchthengst, der Diebstahl eines Geld-Automaten und einer Ü-Eier-Sammlung. Dass Buba eines Tages viel schlimmere Verbrechen begehen wird, deutet sich langsam an, als er seinen Jugendschwarm Jule wiedersieht. Zur Strafe für zu große Glücksgefühle verwickelt Dante ihn in immer finsterere Geschäfte.

Vorgeschichte zu "How To Sell Drugs Online (Fast)"

In der Vorgeschichte zur Dealer-Dramedy-Serie "How To Sell Drugs Online (fast)" ist Sympathieträger Bjarne Mädel als Buba fast niedlich in seinem Bedürfnis geliebt zu werden - von seinem Bruder, der lokalen Mafia Chefin Doro und natürlich von Jule. Die Brutalität, mit der Buba seinem Frust freien Lauf lässt, wirkt dadurch umso effektiver. Regisseur Arne Feldhusen und Bjarne Mädel haben zuvor den "Tatortreiniger" zusammen umgesetzt und gemeinsam an "Stromberg" gearbeitet. Feldhusen inszeniert das Serien-Spin-off als märchenhaften Gangsterfilm mit genretypischen holzschnittartigen Figuren und krasser Gewalt. Der Film fügt sich dennoch nahtlos in den Serienkontext ein. Rückblenden sind in körniges Sepia getaucht, typisch rasante Montagen aus Zeitungsartikeln erklären Hintergründe und auch den doppelbödigen, oft derben Humor teilt der Film mit der Serie, in der der titelgebende Antiheld Buba ein paar Folgen lang auftaucht.