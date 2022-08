Baseball und Emanzipation: Die Serie "A League of Their Own"

Die Serie erkundet so die vielen verschiedenen Herausforderungen der queeren Frauen in den 1940er Jahren, die mit der ständigen Angst lebten, alles zu verlieren. Ein weiterer kleiner Moment aus dem Original wird in der Serie zum zweiten Handlungsstrang: Im Film ist es nur ein anerkennendes Nicken – als eine Schwarze Zuschauerin den Ball aus dem Aus mit einem gekonnten, weiten Wurf zurückspielt, statt ihn der nächsten Spielerin zuzuwerfen. In der Serie gibt die Pitcherin, Maxine Chapman, nicht sofort auf. Sie glaubt, mit ihrem Können die Schranken der Segregation durchbrechen zu können – obwohl sie als Schwarze Frau explizit nicht mitspielen darf.

Aufbegehren gegen Rassismus in den "Negro Leagues"

Die Serie beugt sich nicht dem Harmoniebedürfnis von Hollywood, das für ein Happy End gern auch die Geschichte umschreibt. Maxines Kampf ist vergeblich, selbst die eigentlich so offenen weißen Spielerinnen sind in rassistischen Denkmustern gefangen. Die daraus resultierende Ungerechtigkeit wird auch für das Publikum schmerzlich spürbar. Vorbild für Maxines Story sind die Schwarzen Profispielerinnen aus den sogenannten "Negro Leagues". Weil in den 1940er-Jahren so viele Männer in den Kriegsdienst eingezogen werden, finden einzelne Afroamerikanerinnen erstmals Zugang zu den schwarzen Männer-Baseball-Ligen. Dort spielen sie, anders als ihre weißen Kolleginnen, in gemischt-geschlechtlichen Teams. Diesen parallelen Handlungsstrang nehmen die Serienschöpfer Will Graham und Abbi Jacobson sehr ernst und räumen ihm fast die Hälfte der Erzählzeit ein.

Wie ernst, zeigt sich auch an den Figuren selbst, von denen viele von historischen Sportlerinnen inspiriert sind: Ihre Freundschaften wirken lebendig, die Charaktere haben Schwächen und Marotten, die sie auszeichnen und einzigartig machen – aber immer auch in ihrer Zeit verankern. Maxines liebevolle und ambitionierte Mutter sorgt sich, dass die burschikose Tochter wie ihre Tante "invertiert", also homosexuell sein könnte. Die Angst vor queeren Menschen entzweit Familien und Freundschaften – und droht auch die Rockford Peaches zu erfassen.