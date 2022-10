Serhij Zhadan erhält Friedenspreis in Frankfurter Paulskirche

Am 23. Februar habe man sich zum ersten Mal getroffen, um zu überlegen, wer dieses Jahr den Friedenspreis bekommen solle, erzählt die Vorsteherin des Börsenvereins, Karin Schmidt-Friderichs, in ihrer kurzen Preisrede. Schon am Tag danach sei die Welt eine andere gewesen.

Ein Friedenspreis im Zeichen des Krieges

In diesem Moment bricht ihre Stimme. Man kann Schmidt-Friderichs anhören und -sehen, wie sehr sie die Ereignisse in der Ukraine betroffen machen. Und das gilt für die Verleihung in der Frankfurter Paulskirche insgesamt. Der diesjährige Friedenspreis steht, genauso wie sein Träger, im Zeichen des Krieges. Das sei ein schmerzhafter Widerspruch. Und ein unumgänglicher.

Für das Kuratorium sei sofort klar gewesen, dass man den Krieg in der Entscheidung nicht ausklammern könne, so Schmidt-Friderichs weiter. Mit Serjih Zhadan fiel die Wahl auf eine der wichtigsten Stimmen der ukrainischen Gegenwartsliteratur. "Wir hätten alles ahnen können, wenn wir früher bewusster gelesen hätten", gesteht sie mit Blick auf die prognostischen Qualitäten der Romane des Preisträgers. Zhadan habe die Jury sowohl sprachlich als auch musikalisch begeistert. Und er lege Zeugnis ab, Zeugnis dafür, was der Krieg aus einem Schriftsteller mache; was passiere, wenn sich "Krieg und Gewalt in uns einnisten".

Der Krieg verändert die Sprache

Diese Worte könnten durchaus zweideutig gemeint sein. Schließlich zeigen die gerade erst veröffentlichten Kriegstagebücher Zhadans ("Himmel über Charkiw - Nachrichten vom Überleben im Krieg"), wie der Terror des Krieges auch die Sprache, den Blick dieses eigentlich so humanistischen Autors verändert.

Seit Kriegsbeginn lebt Zhadan in Charkiw, in der Ostukraine. Engagiert sich dort sozial und kulturell, leistet humanitäre Hilfe. Zhadans Beschreibungen des ukrainischen Alltags sind Dokumente der Tapferkeit, rau, manchmal wütend, zeigen jedoch auch, dass im Krieg die Bereitschaft zur Differenzierung schwindet. Den Tod wünscht der Dichter da den russischen Invasoren, spricht vom "Unrat, der aus dem Osten über uns hergefallen ist".

Laudatorin Salzmann betont die Menschlichkeit des Autors Zhadan

Dass die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig in ihrer Rede, neben Friedenswünschen an die Ukraine, auch die Notwenigkeit von Versöhnung betont ("es geht gar nicht anders"), kann man auch als leise Kritik an solchen Formulierungen verstehen - wenngleich sie klarstellt: "Ich könnte mir dieses Jahr keinen würdigeren Preisträger vorstellen!"

Die Erklärung dafür liefert Schriftstellerkollegin Sasha Marianna Salzmann in ihrer Laudatio. Darin hebt sie hervor, wie menschlich das Schreiben des Autors Zhadan sei. Kein Beobachter sei er, sondern ein Begleiter, ein Freund seiner Figuren, einer, der an ihrer Bettkante sitze, immer nah, nie distanziert. "Dieser Dichter legt seinen Finger an die Pulsschlagader der Menschen um ihn herum", erklärt Salzmann. So habe er sie überhaupt erst dazu gebracht, sich für die ukrainische Kultur zu interessieren, für die kollektiven Erfahrungen, die die Menschen dort in der postsowjetischen Zeit machen würden.

Was leistet Literatur in Kriegszeiten?

Dass er sich als Botschafter solcher kollektiver Erfahrungen versteht, gerade jetzt, in Zeiten des Krieges, das macht Zhadan auch in seiner Dankesrede klar, eine Rede, die eigentlich die Frage beantwortet: Was leistet Literatur, was leistet Sprache im Angesicht des Krieges? "Solange wir unsere Sprache haben, solange haben wir eine Chance uns zu erklären, unsere Wahrheit zu sagen", so Zhadan.

Einerseits, so der Preisträger, sei Literatur eine Übersetzerin von Gefühlen, sie könne erklären, wie es den Menschen in der Ukraine derzeit gehe: Verständnis als wichtiger Schlüssel zu Solidarität. Zum anderen sei sie ein Instrument, die Dinge präzise zu benennen. Was zum Beispiel meinen wir, wenn wir von Frieden sprechen? Für Zhadan ist klar: keine erzwungene Kapitulation, keinen eingefrorenen Konflikt, sondern den Sieg der Ukraine. "Ohne Gerechtigkeit gibt es keinen Frieden". Standing Ovations folgen Zhadans Rede.