Serebrennikow vor Gericht: "Ich erkenne meine Schuld nicht an"

Erstmals verhandelt das Meshchansky-Bezirksgericht den aufsehenerregenden Fall des prominenten Film- und Theaterregisseurs Kirill Serebrennikows und seiner Mitangeklagten öffentlich. Ursprünglich sollte das Publikum schon am 25. Oktober zugelassen werden, dann kam es wegen der Erkrankung eines Anwalts zu einer Verzögerung. Jetzt endlich konnte sich die Öffentlichkeit ein Bild machen von den Verfahrensbeteiligten.

Neben Serebrennikow müssen sich der Theaterproduzent Alexej Malobrodsky, der Generaldirektor Juri Itin und die frühere Mitarbeiterin des Ministeriums für Kunst und Volkskunst, Sofia Apfelbaum, für die angebliche Veruntreuung von staatlichen Geldern verantworten. Dem "Siebten Studio" von Serebrennikow waren über drei Jahre insgesamt 216,5 Millionen Rubel zur Verfügung gestellt worden, die nach Auffassung der Staatsanwälte nicht ordnungsgemäß verwendet wurden. Dazu sagte der international erfolgreiche Künstler nach Angaben von dpa vor Gericht: "Ich verstehe nichts – das ist alles, was ich sagen kann. Meine Schuld erkenne ich nicht an. Ich habe niemals irgendetwas gestohlen." Die Ankläger warfen dem Regisseur vor, eine "kriminelle Gruppe koordiniert" zu haben. Über die Unterstützung aus Deutschland ist Serebrennikow froh. Dem Berichterstatter der dpa sagte er in einer Verhandlungspause: "Ich spüre die Unterstützung meiner Freunde, von Künstlern, die hier zum Prozess kommen."

Er inszenierte aus der Ferne Mozart

Der Hausarrest gegen Serebrennikow wurde mehrfach verlängert, zuletzt bis 3. April 2019. Kurzzeitig war der Theatermacher sogar in Untersuchungshaft. Gleichwohl inszenierte er durch Vermittlung seiner Anwälte und Kontaktleute kürzlich am Opernhaus in Zürich Mozarts "Cosi fan tutte", in Stuttgart hatte er, ebenfalls in erzwungener Abwesenheit, Engelbert Humperdincks "Hänsel und Gretel" realisiert. In den deutschen Kinos ist gerade sein vorerst letzter Dokumentarfilm, "Leto" zu sehen. In Russland hatte der Regisseur mit einem Stück über den homosexuellen Tänzer Rudolf Nurejew für Aufsehen und Verärgerung gesorgt. Der Abend konnte am Bolschoi-Theater im vergangenen Jahr nur nach Zensur-Eingriffen stattfinden. Beobachter gehen davon aus, dass der Prozess gegen Serebrennikow politisch motiviert ist, weil er dem Kreml unliebsame Themen auf die Bühne brachte, wenngleich er sich nicht offen gegen Präsident Putin stellte.

