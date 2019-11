Sensenmann im Bademantel: "Le Grand Macabre" in Dresden

Kubricks Kino-Baby als Insider-Gag

Schade, dass Bieito das alles so bieder und abstrakt bebildert, ohne den Mut zur tagesaktuellen Satire. Die Oper steht so selten auf dem Spielplan, dass sie dort gar nicht altern kann, was es durchaus ermöglicht hätte, das politische Tagesgeschehen in Dresden und Sachsen sehr viel stärker einzubeziehen - und gerade dort ist ja viel vom Untergang des Abendlandes die Rede. Insgesamt wirkte die Inszenierung fast wie eine Satire auf die Provokationen der siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts, was nicht ganz abwegig ist, weil "Le Grand Macabre" ja April 1978 in Stockholm uraufgeführt wurde. Komponist György Ligeti war bereits vorher weltbekannt, weil Stanley Kubrick für seinen Science-Fiction-Klassiker "2001 - Odyssee im Weltraum" dessen Musik verwendete, übrigens ohne vorher zu fragen. In Kubricks Weltraum-Drama schwebt am Ende ja ein ungeborenes Kind in seiner Fruchtblase durch den Kosmos - klar, dass in Dresden auch so ein Gebärmutter-Video zum Einsatz kam, als Insider-Gag für Ligeti-Fans sozusagen.