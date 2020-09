Sensationsfund in Kalkriese: Panzer aus Varus-Schlacht entdeckt

Es war die modernste Rüstung der Zeit um Christi Geburt: Kaiser Augustus sorgte damals dafür, dass seine Soldaten ihre Oberkörper im Kampf mit eisernen Schienen statt mit deutlich unhandlicheren Kettenhemden schützten. Die rund acht Kilogramm schwere "Lorica Segmentata", auch als "Spangen-Panzer" bekannt, ist häufig in Hollywoods Monumentalfilmen zu sehen. Da die einzelnen Eisenteile mit ledernen Schnüren zusammengehalten wurden, hatten sie den Vorteil, nicht nur vergleichsweise leicht, sondern auch sehr beweglich zu sein. Doch bisher wurde so ein Panzer aus der Epoche um die Zeitenwende noch nie ausgegraben. Die ältesten bekannten Exemplare liegen in Bruchstücken aus dem 2. Jahrhundert vor, gefunden im britischen Corbridge.

Römer von den Germanen mit "Halsgeige" gefesselt?

Der jetzt gemachte Fund im niedersächsischen Kalkriese, dem mutmaßlichen Ort der Varus-Schlacht, ist daher in jeder Hinsicht einmalig. Archäologe Salvatore Ortisi von der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität erhofft sich daher "gänzlich neue Einblicke" in die römische Militärtechnik: "In seiner unerwartet guten Erhaltung erfordert der Neufund aus Kalkriese eine Revision unseres bisherigen Wissens über den Standard römischer Militärtechnik." Bisher gebe es nämlich trotz vieler antiker Abbildungen noch keine Erkenntnisse über die technischen Details des damals viel getragenen Rüstungs-Objekts. Und noch etwas ist nichts weniger als aufsehenerregend: Offenbar wurde der römische Soldat, der den Panzer trug, von den siegreichen Germanen mit einer eisernen "Halsgeige" gefesselt.