Sensationelle Funde in Nürnberg

Hobbyarchäologen hatten vor vielen Jahren Tonscherben auf Gemüseäckern in Nürnbergs Norden im sogenannten Knoblauchsland entdeckt. Vor zwei Jahren startete eine der größten archäologischen Grabungen, die es je in Nürnberg gab.

3.000 Jahre alte Fundstücke

Millimeter für Millimeter wird mit einem Skalpell ein 3.000 Jahre altes Armband restauriert. Nürnbergs Stadtarchäologe John Zeitler löst verkrustete Salzschichten ab, die durch den Kunstdünger im Erdreich entstanden. Die Restaurierung des Armreifs aus der Bronzezeit ist für John Zeitler sehr zeitaufwändig: "Es werden mindestens 60 bis 80 Stunden vergehen, bis dieses Stück wieder präsentabel ist."

Armreif eines Kindes

Der Armreif stammt aus einem Kindergrab bei Boxdorf in der Schmalau. Dort wurde gegraben, um ein Industriegebiet zu bauen. Der Armreif umschloss die Unterarme eines Kindes, im Alter zwischen drei und sechs Jahren, zusammen mit zwei weiteren Armbändern.

Krüge, Tassen und Becher

Fundstücke wie dieser Armreif aber auch Vorratsgefäße, Krüge, Tassen und Trinkbecher – ebenfalls datiert um 1.200 vor Christus – werden derzeit in der Werkstatt der Stadtarchäologen in der Kongresshalle bearbeitet. Tausende Kilogramm Ausgrabungsmaterial lagern hier, gestapelt bis unter die Decke verpackt in Pappkartons. Doch es könnte noch mehr zusammenkommen, denn in Wetzendorf in Nürnbergs Norden wird weiter gegraben, auf einer Fläche von 25 Hektar.

Brunnen und Grubenhaus aus der Keltenzeit

Neuester Fund: ein 3.000 Jahre altes Grubenhaus, an dem jetzt, geschützt unter einem Zelt, gegraben wird. Grabungsleiter Arne Kluge: "Wir befinden uns in dem ehemaligen Arbeitsbereich, der für das Textilhandwerk genutzt wurde und sozusagen für Webereien – wir haben hier direkt den Fund selber drinnen noch ein sogenanntes Webgewicht erhalten über die man die textilhandwerkliche Nutzung noch ganz gut nachempfinden kann".

Nürnbergs Siedlungsgeschichte könnte neu geschrieben werden

Wenige Meter entfernt graben die Archäologen gerade eine Brunnenanlage aus der Keltenzeit um 300 vor Christus aus. Der Brunnen, das Grubenhaus und viele Tonscherben sind für Stadtarchäologe John Zeitler wichtige Zeugnisse, um Nürnbergs Siedlungsgeschichte neu zu schreiben:

"Wir müssen davon ausgehen, dass hier in Abständen von ein bis zwei Kilometern schon wieder das nächste Dorf kommt. Das heißt wir sind hier nicht quasi mitten im Wald drinnen wo sich nur ein paar Leute tummeln, sondern es ist eine intensiv besiedelte Gegend wo durch speziellen Anbau wahrscheinlich mit Hirse und angepassten Getreidesorten auch genügend Nahrungsgrundlage für die Bewohner dieser Dörfer vorhanden war." John Zeitler, Stadtarchäologe Nürnberg

Spannende Erkenntnisse und sensationelle Fundstücke, die im Sommer in einer großen Ausstellung in Nürnberg präsentiert werden.