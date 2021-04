Sensationelle Ausgrabung: "Goldene" Pharaonen-Stadt freigelegt

Gerade eben hatten die ägyptischen Pharaonen in Kairo einen großen Auftritt: 22 Mumien wurden feierlich durch die Stadt eskortiert, um an ihren neuen Aufenthaltsort gebracht zu werden. Der Pomp hätte nicht größer sein können. Die 18 Könige und vier Königinnen zogen vom alten Ägyptischen Museum am Tahrir-Platz in das "Museum für Ägyptische Zivilisation" (NMEC) um, wo sie deutlich mehr Glanz verbreiten sollen. Und passend dazu gaben Archäologen jetzt bekannt, dass sie seit September vergangenen Jahres an der Freilegung der größten jemals in Ägypten entdeckten Stadt aus der Antike arbeiten. Sie sei rund 3.400 Jahre alt und stamme aus der Regierungszeit von Pharao Amenophis III. (auch Amenhotep III.), einem Herrscher, der rund vierzig Jahre regierte und das Glück hatte, über ein Riesenreich vom Euphrat bis in den Sudan zu gebieten.

Mauern "in alle Richtungen"

Die "New York Times" schwärmte bereits von einem "ägyptischen Pompeji". Zahi Hawass von der Altertumsbehörde teilte mit, dass es wie so oft in der Archäologie ein "Zufallsfund" war. Eigentlich waren die Fachleute damit beschäftigt, eine Nekropole, also eine Totenstadt in der Nähe von Medinet Habu bei Luxor näher zu untersuchen, wo ein Tempel für Ramses III. errichtet wurde. Unweit stehen auch die kolossalen Memnon-Statuen von Amenhotep III. und seiner Frau. Insgeheim hofften die Archäologen, auch ein Grabmal für Tutanchamun zu entdecken, doch stattdessen seien sie "in alle Richtungen" auf massive Bauten gestoßen.