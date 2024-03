Senkrechtstarterin im Porträt: Ana Lucia bekommt Kabarettpreis

"Ich komm' aus München, aber meine ganze Familie wohnt in Peru", sagt Ana Lucia auf der Bühne und ergänzt nüchtern, dass es auch ganz schön ist, hier als Latina zu sein. Weil das die Art von Ausländern sei, "die man hier eher fetischisiert als diskriminiert". Ana Lucia ist die Überraschung in der Kabarett-Szene. Sie bekommt in diesem Jahr den Senkrechtstarterpreis beim Bayerischen Kabarettpreis.

Migrationshintergrund nicht ihr Markenzeichen

Ihr Migrationshintergrund wird zwar Thema auf der Bühne, aber wo andere ein komplettes Programm damit bestreiten würden, ist das Thema bei Ana Lucia schnell abgehakt. Ein paar Gags zum Einstieg, das wars. "Ich will nicht, dass das zum einzigen Aufhänger wird", sagt sie im Interview mit dem BR. "Ich will nicht, dass ich die peruanische Comedian in Deutschland werde".

Aus ihren persönlichen Erfahrungen schöpft die 25-Jährige gleichwohl. Sie hat Kommunikationswissenschaften studiert und bei einem Münchner Start-up angeheuert. Ein ergiebiges Feld für ihre Stand-up-Comedy. Mit Talent zur Selbstironie knöpft sich Ana Lucia gern die Lebenswirklichkeit ihrer Generation vor. Eine Generation, die damit groß geworden ist, Herzchen und Likes zu verteilen oder gern auch mal Shitstorms zu entfachen. Die also, kurzum, mit Meinungen mitunter schnell bei der Hand ist und dabei blind für die eigenen Widersprüche.

Mobbing-Erfahrungen auf der Bühne

Ana Lucias Auftritte sind der beste Beweis dafür, dass Stand-up-Comedy und Gesellschaftskritik keine Gegensätze sind. Der Bayerische Kabarettpreis in der Kategorie Senkrechtstarter an sie geht also absolut in Ordnung. Zumal Ana Lucia auch vor besonders heiklen Themen nicht zurückschreckt. Mobbingerfahrungen in der Kindheit, sexuelle Nöte, sogar die eigene leidvolle Erfahrung mit Depression – das alles verarbeitet sie auch auf der Bühne. Für sie eine Bewältigungsstrategie: "Wenn man ein schambehaftetes Thema auf der Bühne macht, dann nimmt man der Scham ja irgendwie auch die Macht. Man entblößt sie und man entblößt sich", sagt sie im BR Interview. Das sei ein kalkuliertes "sich verletzlich Machen" und könne der Scham auch die Scham nehmen.

Das Größte: Menschen zum Lachen zu bringen!

Verblüffend: Der Kontrast zwischen Ana Lucias Souveränität im Scheinwerferlicht und den Unsicherheiten, die sie offenbar abseits der Bühne immer wieder durchleidet. Bei ihren Auftritten wirkt sie abgezockt und cool, schüttelt die Pointen derart lässig und perfekt getimt aus dem Ärmel, dass man kaum glauben mag, es mit einer relativen Newcomerin zu tun zu haben. Der Bayerische Kabarettpreis ist da natürlich eine feine Sache für die Ausgezeichnete. Das Größte für Ana Lucia aber, sagt sie, ist es, Menschen zum Lachen zu bringen. "Es fängt ja alles mit so einem Ursprungsgedanken im Kopf an", so Ana Lucia im BR Interview. "Du denkst, hey vielleicht ist das was. Und daraus dann so ein Ding zu machen, das alle vereint und wo alle abgeholt werden, das ist richtig, richtig gut."