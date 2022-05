Seniorenresidenz Schliersee: Der Kampf einer Whistleblowerin

Gesundheitsamt ignoriert anfangs Berichte über Missstände

Rückblick: Andrea Würtz warnt, informiert und schreibt Berichte über Missstände. Doch das Gesundheitsamt schließt das Heim in Schliersee nicht.

Im Spätsommer 2020 entscheidet sich Würtz, das Schweigen zu brechen. Sie wird zur Whistleblowerin, das heißt, sie gibt vertrauliche Informationen weiter, an den Bayerischen Rundfunk. Für manche ihrer Kolleginnen und Kollegen wird sie damit zur Nestbeschmutzerin. Ihren Job kündigt sie. "Ich hätte nicht mehr in den Spiegel gucken können, wenn ich das so hingenommen hätte. Es gehört Systemversagen, zu entscheiden, ob man sich des Wegduckens anschließen möchte und sagt, 'ich kleines Licht kann eben nichts ändern'. Ich bin der Meinung, man kann etwas ändern."

Seit September 2021 ist die Seniorenresidenz Schliersee geschlossen, ein erster Erfolg für die Whistleblowerin. Doch Missstände in anderen Einrichtungen kann das momentane System nicht verhindern, sagt Würtz. "Es gibt so viele Baustellen im Rahmen des Systemversagens, dass man nicht sagen kann: Es ist nur die Politik, oder es ist nur die Pflege oder es sind die Angehörigen. Sondern alle spielen in diesem System eine Rolle und sie tragen dazu bei, dass wir diese Missstände so hinnehmen."

Als Whistleblowerin versucht sie, Menschenrechtsorganisationen auf das Thema aufmerksam zu machen, gibt Interviews und arbeitet an Investigativreportagen mit. Die Arbeit mit den Patienten vermisst sie. Doch eine Stelle in der Pflege ist für sie momentan undenkbar. Auch, weil immer die Angst mitschwebt, sie könne neue Missstände aufdecken. "Und wenn das Kollegen nicht wollen, dann werden diese über kurz oder lang dafür Sorge tragen, dass man da nicht weiterarbeiten möchte."

Alleine kann sie das System nicht verändern. Dafür bräuchte es mehr Menschen, die sich trauen, Missstände aufzudecken und zu benennen, glaubt Andrea Würtz. Es bräuchte mehr mutige Whistleblower.