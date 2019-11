Cemile Sahins Debüt setzt Fiktion gegen das Sterben im Krieg

Gegen die abgenutzten Bilder der Gewalt

Deshalb macht "TAXI" beim Lesen auch wirklich alles mit einem, außer uns bleischwer den Krieg auf die Seiten zu legen – schon gar keinen konkreten. Das Buch ist lustig, und das macht es großartig. Die Geschichte ist tragisch, aber so absurd, dass die Figuren oft unfreiwillig komisch wirken. Polat zum Beispiel, der als neuer Sohn alles richtig machen will, aber sich dann nicht daran erinnern kann, dass er nicht gerne frühstückt. Ein bisschen wie Buster Keaton sei ihr Personal, sagt Sahin.

Ihr Ton ist hart und direkt, und an manchen Stellen lacht man auch eher so, wie einer lacht, dem gerade jemand auf den großen Zeh gestiegen ist. Bei alledem aber wirkt der Text beinahe erschreckend souverän: Nirgendwo Getragenheit, der Roman will erst einmal keine Meinung von einem und kein Mitgefühl. "TAXI" ist so unpathetisch, wie ein Buch über Krieg, Gewalt und Traumata kaum sein kann. Und schließlich jagt Sahin einen mit dermaßen viel Drive durch die Geschichte, dass man auf den letzten 50 Seiten kaum anders kann, als den Kopf auszuschalten, um irgendwie hinterherzuhecheln.

Die Überzeichnung hilft

"TAXI" gelingt es, aus einem bestechend simplen Setting ein Drama mit großem Unterhaltungswert zu entwickeln. Dass dabei vieles völlig überzeichnet ist, erscheint 2019, wo wir uns so sehr an Bilder realer Kriege gewöhnt haben, geradezu notwendig: Erst durch diese Übertreibungen kommt der Text der Kaputtheit seiner Protagonisten tatsächlich nahe. Offen bleibt, wer in diesem unbekannten Krieg gegen wen gekämpft hat und wo die Handlung eigentlich stattfindet. Das schafft Raum für Projektionen: Im Herbst 2019 liest man von einem Krieg, dessen Überlebende alle ganz selbstverständlich deutsch sprechen. Man denkt dann an das Stichwort von der post-migrantischen Gesellschaft, kuckt sich um und fragt sich mal wieder, was die Leute um einen herum in ihren Leben schon alles gesehen haben.

"TAXI" von Cemile Sahin ist im Korbinian Verlag erschienen.

Cemile Sahin ist Autorin und Bildende Künstlerin. Eine ihrer Arbeiten ist gerade in der Ausstellung “Tell me about (yesterday) tomorrow” des NS-Dokumentationszentrums München zu sehen.