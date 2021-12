"Seltsamster" Buchtitel des Jahres: "Ist Superman beschnitten?"

Der satirische "Diagram"-Preis wird seit 1978 fast alljährlich vom britischen Fachmagazin "The Bookseller" vergeben und würdigt jeweils das Buch mit dem "seltsamsten" Titel der Saison. In den vergangenen Jahren ging es zum Beispiel um "Fremde, die die besten Süßigkeiten haben" (Autorin Margaret Meps Schulte), um "Drecklöcher und ihre Spielarten" (Charles L. Dobbins), sowie um "Hunde, die ans Ende eines Weges urinieren" (Gregory Forth). Diesmal traf es Roy Schwartz und seine wissenschaftliche Studie "Ist Superman beschnitten?" mit dem Untertitel: "Die vollständige jüdische Geschichte des größten Helden der Welt", ein Buch, das im McFarland & Company-Verlag erschienen ist.

Buch beschäftigt sich ernsthaft mit Kulturgeschichte

Roy Schwartz ist Professor für Sprachverarbeitung und -erkennung im IT-Bereich an der Hebräischen Universität in Jerusalem. In seinem Buch mit dem aufsehenerregenden Titel geht es recht ernsthaft um die Geschichte der populärsten Heldenfigur der Welt seit Juni 1938. So wurde Superman von zwei jüdischen Teenagern erfunden, die aus Osteuropa in die USA einwanderten, Jerry Siegel und Joe Shuster.

Sie sollen in ihrer Fantasie Anleihen genommen haben beim biblischen Prediger Moses, bei der überaus starken Sagenfigur Golem und beim legendären Tempelzerstörer Samson. Auch später seien jüdische Künstler sehr stark an Superman-Geschichten beteiligt gewesen. Sie hätten sich dabei an Motiven aus der Genesis und dem Exodus orientiert, und sogar der Prozess gegen den SS-Mann Adolf Eichmann haben in Form eines Strafverfahrens gegen den glatzköpfigen und übergeschnappten Superman-Feind Lex Luthor Eingang in die Comic-Geschichten gefunden.

McFarland-Verlag gewann zum ersten Mal

Zu den Büchern, die mit ihren "seltsamen" (englisch "oddest") Titeln 2021 ebenfalls im Rennen um den Diagram-Preis waren, gehören "Kurven für mathematisch Neugierige", "Hüte: Eine sehr unnatürliche Geschichte" und "Der Lebenszyklus russischer Dinge: Von Fischabfällen bis Fabergé". Der Superman-Titel gewann allerdings mit bei der Publikumsabstimmung mit 51 Prozent der rund 11.000 abgegebenen Stimmen.

Der Chefredakteur vom "Bookseller", Tom Tivnan, sagte zur Entscheidung, der Verlag McFarland habe zum ersten Mal den Preis abgeräumt, er habe aber das "komische Gefühl", dass es dabei nicht bleiben werde. Lieferbar sind von dem Verlag etwa "Gag-Reflexionen: Wie ich die Angst mich zu übergeben durch die Gewöhnungs-Therapie in den Griff bekomme" (Autoren Dana Lovitz und David Yusko), sowie "Mr. Sulu fasst mir an den Hintern und andere Höhepunkte aus meinem Leben in Comics, Romanen, Fernsehen, Film und Videospielen" von Peter David.