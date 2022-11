Seltene Einblicke in die Nürnberger Kongresshalle

Die Kongresshalle in Nürnberg ist eines der größten Relikte der Nationalsozialisten in Deutschland. Bei einem Rundgangstag hatten interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit Einblicke in bisher nicht zugängliche Bereiche des Gebäudes zu bekommen. Damit will das Kulturreferat die Perspektiven für die zukünftige kulturelle Nutzung der Kongresshalle aufzeigen.

Einkaufszentrum oder Fußballstadion?

Um die angemessene Nutzung dieser nie fertig gebauten Herrschaftsarchitektur ringt die Stadt Nürnberg seit sieben Jahrzehnten. Einkaufszentrum, Fußballstadion – oder einfach verfallen lassen – das war alles schon im Gespräch. Jetzt soll hier die Kultur übernehmen. Die Nürnberger Symphoniker und das Dokumentationszentrum sind schon lange da. Sie belegen jeweils die beiden Kopfbauten der Kongresshalle.

Kunst aller Sparten sollen einziehen

In den jahrzehntelang ungenutzten Gebäudeteilen sollen nun Arbeitsräume für die Produktion und Präsentation von Kunst aller Sparten entstehen, mit Ateliers und Proberäumen, für Musiker, Theatermacher oder bildende Künstler. In Nürnberg ist das allerdings ein sehr intensiv und kontrovers diskutiertes Projekt. Deshalb organisiert das Kulturreferat ab und zu solche Rundgangtage.

Erinnerungskultur transformieren

Denn der größte Teil des riesigen Bauwerks ist nach wie vor für die Bürgerinnen und Bürger nicht zugänglich. "Deshalb ist es uns ein Anliegen, hier vor Ort Einblicke zu gewähren – einfach auch zu informieren am authentischen Ort – unsere Planungen vorzustellen und letzten Endes ein Bewusstsein zu schaffen, wie wir Erinnerungskultur transformieren wollen", betont Julia Lehner, die Kulturreferentin der Stadt Nürnberg. Und sie freut sich, dass die Nachfrage nach den geführten Rundgängen sehr groß ist.

Vieles scheint noch unvorstellbar

Der Bau der Kongresshalle begann 1935, wurde aber 1939 eingestellt - unvollendet. Deshalb treffen die Besucher in den hallenhohen Gängen und Nebenräumen immer noch auf nackte Backsteinwände. Für die Teilnehmer an den Gruppenführungen sind viele dieser Pläne noch schwer vorstellbar. Auch dass hier im Innenhof das Nürnberger Staatstheater im Jahr 2025 ein Ausweichquartier beziehen wird, weil das Opernhaus saniert werden muss.

Stadt wirbt um Unterstützung der Bevölkerung

Klar aber ist: es wird aufwändig und auf jeden Fall teuer werden. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Projekt rund 250 Millionen Euro kosten wird. Deshalb versucht die Stadt mit diesen Rundgängen wohl auch um Verständnis und Unterstützung zu werben bei den Nürnbergerinnen und Nürnbergern für dieses ehrgeizige Vorhaben.