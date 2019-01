"Es gibt überhaupt keinen Grund, von Kulturverfall zu sprechen"

Mit Werken wie „Tiefer hängen“, „Siegerkunst“ oder seiner Stilkritik einer neuen Bekenntniskultur unter dem Titel „Wahre Meisterwerte“ hat sich der Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich einen Namen gemacht. Der Buchautor und Essayist ist, gemeinsam mit Annekathrin Kohout, Herausgeber einer Reihe zum Thema "Digitale Bildkulturen" im Verlag Wagenbach. Er selbst beschäftigt sich in einem Band mit Selfies. Knut Cordsen hat mit ihm über Selbstinszenierung im Netz, manipulierte Fotos und den Einfluss digitaler Bilder auf gesellschaftliche Debatten gesprochen.

Knut Cordsen: Herr Ullrich, inwiefern verändern wir uns durch die Möglichkeit, überall und jederzeit Porträtisten unserer selbst zu sein und uns in einem fort zu inszenieren?

Wolfgang Ullrich: Selfies haben ja erst mal bei vielen Menschen einen eher schlechten Ruf. Man unterstellt Leuten, die viele Selfies machen, eine Tendenz zum Narzissmus. Diese Fälle mag es geben, aber ich glaube, insgesamt sollte man Selfies auch ein bisschen positiver beurteilen. Der Narzissmus-Vorwurf stimmt schon deshalb oft nicht, weil Narziss jemand war, der sein eigenes Spiegelbild betrachtet hat, während Selfies ja oft nicht entstehen, weil man sie selber anschauen will, sondern weil man sie verschicken will. Sie sind adressierte Bilder, an andere gerichtet. Man kommuniziert mit Bildern, und entsprechend richtet man sich auch her, inszeniert sich auch, so dass man einen kommunikativen Zweck damit erfüllen kann. Viele Selfies zeigen extreme Mimiken. Damit wollen die Leute signalisieren, wie sie gerade gelaunt sind, in welcher Situation sie stehen. Ein Stück weit ist ein Selfie ein Zeichen, das man abgibt. So wie man früher eine Postkarte verschickt hat und sicher nicht gerade drei super originelle Sätze drauf geschrieben hat, so macht man eben heute ein Selfie und ist jetzt auch nicht unglaublich kreativ dabei. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt hier von Kulturverfall zu sprechen.

Wer an digitale Bilder denkt, denkt automatisch auch an die Möglichkeit, sie zu manipulieren. Fakes als solche zu entlarven ist oft nicht einfach. Wie verändert sich dadurch unsere Wahrnehmung von Bildern, werden wir misstrauischer den Bildern gegenüber?

Ich hoffe, dass man misstrauisch wird. Das Thema ist ja in gewisser Weise schon präsent seit es digitale Fotografie gibt und Bild-Manipulationen sehr viel einfacher geworden sind. Ich vermisse immer noch ein bisschen, dass man bereits in den Schulen so Grundtechniken vermittelt bekommt, wie man vielleicht auch sehr kritisch grundsätzlich auf Bilder schaut, um zumindest gewisse Arten von Manipulation zu erkennen. Es wird einem aber natürlich auch oft sehr schwer gemacht. Zunehmend haben wir ja auch Begriffe wie „deep fake“ im Umlauf, wo also nicht nur Bilder, sondern ganze Filme oder Videos letztlich auch gefälscht werden und man suggerieren kann, gewisse Leute hätten gewisse Dinge gesagt oder gewisse Gesten gemacht, was überhaupt nicht stimmt. Das bereitet mir tatsächlich Sorgen. Ich weiß noch nicht, wie man angemessen darauf antwortet. Man kann gar nicht genug Misstrauen haben, das ist geradezu die Grundlage überhaupt im Umgang mit Bildern. Gerade in den sozialen Medien umso mehr, wo man ja oft auch nicht so genau weiß, wer der Absender ist und welche Autorität oder Intention hinter einem Bild stecken.

Viele glauben, dass eine Infantilisierung und Komplexitätsreduzierung mit der digitalen Bilderflut, mit Emojis und Ähnlichem einhergeht. Ist das wirklich so?

Auch hier würde ich mich wieder eher einer kulturpessimistischen Deutung enthalten wollen und darauf hinweisen, dass man genauso gut gerade so etwas wie Emojis einsetzen kann, um vielleicht Aussagen noch einmal zu differenzieren. Die formulieren etwas, und je nachdem, welches Emoji Sie am Ende des Satzes platzieren, bekommt diese Aussage nochmal eine bestimmte andere Tönung oder Atmosphäre. Insofern kann man auch gerade mit Emojis noch einmal Aussagen viel differenzierter semantisch kodieren als man das ohne Emojis konnte. Insofern sehe ich sie eher als Bereicherung, als Chance für mehr Differenzierung und weniger als Reduktion auf ein paar pauschale Emotionen.