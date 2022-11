"Selfie&Ich": Performance über Psychische Erkrankungen

Auf einer Bank in einer fremden Küche tönt es aus dem Kopfhörer: "Unruhe, Schlaflosigkeit, Herzrasen. Der Kopf zieht Katastrophenkreise. Du gehst über Grenzen, bist taub für Signale. Dir graut und es schmerzt, Du willst nicht, bist k.o. Reiß dich zusammen!" Die Frau mit den roten Stiefeln und dem eleganten Mantel ist zur Wohnungstür hereingestürzt und dann am Türrahmen zur Küche langsam zusammengesunken. Auch, wenn man weiß, dass das hier Theater ist, fühlt man sich fast ein wenig unwohl, weil man so nah an sie herangerückt ist, weil man da sitzt in einer fremden Wohnung, auf der Küchenbank und ihren Gedankenstrom gleichsam ablauscht über Kopfhörer: "Dein Atem, dein Kopf, die Gedanken, der Schwindel, dein Atem, die Bilder, dein Atem, dein Körper, dein Atem, dein Herzschlag, ich sterbe, STOP!"

Erst Tavor, dann der Alkohol

Was war zuerst? Die Henne oder das Ei? Die Angst oder der Alkohol? Erst war es das Beruhigungsmittel Tavor was ihr als Doctor to go bei der Highperformance ihres Lebens half, dessen Maßstab einmal durch zwei Master, zwei Kinder, einen Ehemann und ein Eigenheim gesetzt waren, damals, dann half nur noch der Alkohol. Während allgemein der Alkoholkonsum in Deutschland seit Jahren leicht zurückgeht, steigt er bei einer Gruppe an: Bei Akademikerinnen mit hohem sozioökonomischem Status – so heißt es in der Sound-Collage, die Christiane Mudra höchst sensibel aus Informationen, Interviewsplittern von Betroffenen und den dahinfließenden Gedanken ihrer Protagonisten komponiert hat. 17,8 Millionen Erwachsene in Deutschland sind innerhalb eines Jahres von mindestens einer psychischen Erkrankung betroffen. Das ist in der umfangreichen Broschüre zu "Selfie&ich" nachzulesen, 4 Fällen kann man nun in dieser Performance in drei Wohnungen und einem Geschäft für Kindermoden in München-Haidhausen begegnen.

Zwischen Selfie und ich: ein Abgrund

Zeit ist Geld. Dabeisein ist alles. Jeder ist seines Glückes Schmied: Die Losungen unserer Leistungsgesellschaft: Er war wohl mal ein Outperformer, run the pain into power steht bei ihm noch an der Wand. Er war wohl mal einer mit Afterworkparties und 500 Mails am Morgen, jetzt liegt er im Dunkeln zusammengekrümmt da unten vor einem auf der Matratze. Burnout, totale Tiefenentladung. Wenn er mühsam aufsteht, bewegt er sich nur noch wie ein Zombie durch die zugemüllte Wohnung.

Mit dem Label: "Psychische Erkrankungen, Leistungsgesellschaft und Glücksterror" hat sich Christiane Mudra selbst das Thema zu ihrem Parcours durch ein ausgewähltes Spektrum von psychischen Erkrankungen gegeben, und benennt damit zugleich jenen Hintergrund, auf dem sich die Hochleistungsgesellschaft des 21sten Jahrhunderts in den selbstoptimierten Wahnsinn treibt. Zwischen Selfie und ich gähnt ein Abgrund, sagt Mudra mit ihrer Performance. Sie führt ihr Publikum in den vier Spielplätzen in Sound und Darstellung an die sonst so wirkungsvoll versteckten psychischen Auswirkungen der hochgetunten Dauerleistung heran und konfrontiert es auf den Spaziergängen durch den Haidhauser Abend über Audio mit dem authentischen Fall eines Schizophreniepatienten. Mit ihm lässt sich der brutale und auch mörderische Umgang mit Psychatrieinsassen in den 30er- und 40er-Jahren des letzten Jahrhunderts in Deutschland nachzeichnen – und auch der weiterhin zynische Umgang mit diesen Menschen in den Jahrzehnten danach.

Dieser Fall und auch jene Menschen hinter den Wohnungstüren von "Selfie&Ich" werden einem noch lange nachgehen. "Ich finde das Wichtigste ist eigentlich, dass die Angst genommen wird vor psychischen Erkrankungen, dass man das sagen kann und nicht verheimlicht, dass dieser Druck weg ist", tönt es aus dem Kopfhörer von einer Erkrankten. "Dass die Angst der Menschen weniger wird. Auch die eigene Angst, die eigenen Vorurteile. Ich hätte die genauso gehabt, wenn ich nicht krank geworden wäre. Aber das finde ich sehr, sehr wichtig. Und dass man Menschen, egal was sie haben, nicht abschreibt."

