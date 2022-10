Selenskyj bei Buchmesse: Wissen ist die Antwort gegen Angst

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die internationale Buchbranche und die Medien dazu aufgerufen, die Wahrheit über den russischen Angriffskrieg immer wieder neu zu vermitteln. "Wissen ist die Antwort", sagte Selenskyj in seiner Videobotschaft bei der Frankfurter Buchmesse. Wissen sei "die Antwort für diejenigen, die Angst haben, für diejenigen, die manipulieren" und für diejenigen, die etwas nicht glauben könnten.

Mangel an Wissen in der Bevölkerung und Lügen seien die grundlegenden Elemente der Politik terroristischer Staaten. "Bücher, Dokumentationen, Artikel, Reportagen – das sind die Antworten", sagte er.

Einladung von Buchmesse und Europäischem Verlegerverband

Er sprach auf Einladung der Buchmesse und des Europäischen Verlegerverbandes. "Die Ukraine tritt gerade für die Rechte und Werte von uns allen ein", erklärte Peter Kraus vom Cleff, Präsident des Europäischen Verlegerverbandes im Vorfeld der Veranstaltung. "Die gesamte Buchgemeinschaft muss ihr Engagement fortsetzen. Ich danke Präsident Selenskyj dafür, dass er Frankfurt für seine Rede gewählt hat."

Einladung in die Ukraine

An die mehreren hundert Zuhörer im Saal "Harmonie" des Messe-Kongresszentrums sagte er: "Ich lade Sie alle in die Ukraine ein. Verleger, Autoren, Geschäftsleute und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Pädagogen und Journalisten. Alle!", sagte Selenskyj. "Schauen Sie sich an, was unser Volk durchmacht. Was wir erreicht haben. Welchen Bedrohungen wir noch ausgesetzt sind. Erleben Sie es und erzählen Sie davon."

Selenskyj, der wie üblich im olivgrünen T-Shirt sprach, schloss seine auf Ukrainisch gehaltene Rede mit den Worten: "Ruhm der Ukraine!" Am Samstag wird Selenskyjs Ehefrau, Olena Selenska, persönlich an einer Gesprächsrunde der Frankfurter Buchmesse teilnehmen.

