Selbstzweifel & Herzschmerz: Herbst-Album von James Blake

Seit 2011 steht der englische Songwriter und Elektronik-Produzent James Blake im Rampenlicht. Er arbeitet gerne mit den Großen der Branche wie Beyoncé, Bon Iver, Kendrick Lamar oder Frank Ocean zusammen, Balladen mit elektronischen Beats und seine mühelosen Wechsel von der Bauch- in die Bruststimme, also zum Falsett, haben ihn bekannt gemacht. Mit all seinen bisher veröffentlichten vier Alben war er in den Charts – nicht nur in seinem Heimatland Großbritannien und in den USA, sondern auch in Österreich, der Schweiz und Deutschland.

Schüchternheit und Verletzlichkeit als Markenzeichen

Nun ist mit "Friends That Break Your Heart" der fünfte Longplayer von James Blake erschienen, der sein nächster großer Erfolg werden dürfte. Das zur ersten Single veröffentlichte Video hat schon weit über eine Million Klicks. Eigentlich dürfte die Musik von James Blake gar nicht erfolgreich sein – die Zeitlupen-Beats, die depressiven Texte, die in die Arrangements eingewobenen seltsamen Geräusche wären normalerweise Gift für die Verkaufszahlen. Und wenn alles "mit rechten Dingen" zuginge, hätte sich der Brite wegen dauernder Erfolglosigkeit längst einen neuen Job suchen müssen.

Aber Blake hat es geschafft, gerade seine Schüchternheit, seine Verletzlichkeit zum Markenzeichen zu machen, die Kargheit vieler Arrangements zu seinem Alleinstellungsmerkmal. Außerdem hat er ein Gespür für einprägsame Refrains und kunstvoll gebaute Songs. Das musikalische Rüstzeug dafür dürfte ihm dabei nicht zuletzt sein Vater vermittelt haben, der Gitarrist und Sänger James Litherland, 1968 eines der Gründungsmitglieder der Prog-Rock-Band Colosseum.