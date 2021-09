Sektion Gipfelkreuz: Heimat für Christen im Alpenverein

Idyllisch steht die kleine Kapelle inmitten der Alm- und Bergkulisse. Über dem Eingang steht: "Bergopfer-Gedenkkapelle St. Bernhard". Innen sind an beiden Seiten unzählige Metalltafeln angebracht, auf denen weit über 1.000 Namen eingraviert sind. Es sind Verunglückte in den Berchtesgadener Bergen, vom Jahr 1810 bis heute. "Es gibt alles, 17-jährige bis ins hohe Alter", sagt Daniel Jäger, Bergwacht-Anwärter in Ramsau und Student der evangelischen Theologie. Wobei die meisten Verunglückten wirklich jung gewesen seien.

Die Kapelle auf der Kührointalm wurde von drei Berchtesgadenern in den 1960er Jahren erbaut. "Sie waren in Südtirol unterwegs und haben dort in einer Kapelle eine Gedenktafel für zwei verunglückte junge Bergsteiger aus dem Berchtesgadener Land entdeckt." Daraus sei der Wunsch entstanden auch in Berchtesgaden einen solchen Ort des Gedenkens zu schaffen. Wer mit dem 38-jährigen Erlebnispädagogen Daniel Jäger unterwegs ist, wird auf christliche Orte wie diesen aufmerksam. Jäger hat im Januar die Alpenvereinsgruppe "DAV-Gipfelkreuz" gegründet.

Religion und Konfession von Interessierten spielt keine Rolle

Spiritualität beim Bergsteigen, darum geht es der jüngsten der 356 Sektionen im Deutschen Alpenverein. Daniel Jäger hat festgestellt, dass viele Menschen sich gerade auf dem Berg für den Glauben öffnen. "Und für die Schönheit der Schöpfung", so Jäger. "Eine Siebtklässlerin aus einer Schule in einem sozialen Brennpunkt sagte mir mal, das sei das Schönste was sie je gesehen hätte. In den Bergen sind Menschen von der Schönheit fasziniert, aber fragen auch darüber hinaus: Wo kommt diese Schönheit her?"

Die Religion oder die Konfession der Menschen, die sich der Sektion Gipfelkreuz anschließen, spielt keine Rolle. Jede und jeder religiös Interessierte sei willkommen. Wie jede andere DAV-Sektion bietet die Gruppe Wanderungen, Hoch-, Ski- und Klettertouren an. Dabei geht es ihnen um mehr als um den Sport in der freien Natur. "Wir glauben, im Berg, in der Schöpfung auch den Schöpfer sehen zu können", sagt Jäger.

"Das Kreuz ist Symbol der Beziehung, sowohl zwischen den Menschen, als auch zwischen Gott und Mensch," so Jäger weiter. "Dieses Symbol, das auf dem Berg zwischen Himmel und Erde steht, ist ein schönes Symbol für unsere Sektion."

Den rund 15 ehrenamtlichen christlichen Tourenführern im DAV geht es bei ihren Aktivitäten immer auch darum, das Erlebte zu reflektieren, wie Jäger erklärt: "Wir machen Andachten, sprechen ein Gipfelgebet und wir danken hinterher dafür, wenn wir heil zurückgekommen sind."