Sein neues Leben als Wetterfrosch – David Lynch wird 75

Jeden Morgen sitzt er so da – mit dunkler Sonnenbrille, nach hinten gekämmten weißen Haaren und einem Dreitagebart. Die fest installierte Webcam nimmt ihn leicht von unten auf, der Ausschnitt ist immer derselbe. Links sieht man durch ein Fenster zwei hochstehende Palmen, wie sie für Los Angeles typisch sind. Drinnen wird eine sich auftürmende Schrankwand, vor der David Lynch seinen täglichen Weather Report abgibt, durch einen Scheinwerfer in warmes goldenes Licht getaucht. Das ist die perfekte Mischung zwischen einer zuerst improvisiert wirkenden Atmosphäre und einer dann doch ziemlich ausgeklügelten Inszenierung. Lynch wirkt wie eine der bizarren geheimnisvollen Figuren aus seinen Filmen, wie einer, der selbst zu diesen seltsamen Welten aus Abgründen, Gewalt und Perversionen gehört, die er fürs Kino oder Fernsehen entworfen hat, in Filmen wie "Blue Velvet", "Wild at Heart" oder "Twin Peaks".

Jeden Tag am Morgen: David Lynch's Weather Report

"Hier in LA ein wolkiger Morgen, sehr still, um die 12 Grad Celsius", sagt er mit monotoner, aber prägnanter Stimme in die Kamera. Dazu liefert Lynch jeden Tag kleine Hinweise auf Songs oder Musiker und Musikerinnen, an die er gerade gedacht hat. Am Dienstag, dem 19. Januar, dem Tag vor seinem 75. Geburtstag, erinnert er an den eben gestorbenen US-amerikanischen Musikproduzenten Phil Spector, der in den 1960er-Jahren berühmt wurde durch den besonders vollen Klang der von ihm produzierten Songs für die Beatles oder die Rolling Stones. Lynch empfiehlt "Be My Baby" von den Ronettes, der famosen Girlgroup. Dann folgt ohne Unterbrechung oder stimmlichen Akzent die Wetteraussicht für den Nachmittag: "Die Temperaturen steigen in LA bis 21 Grad Celsius und es bleibt wolkig. Aber denken Sie daran – hinter diesen Wolken ist der Himmel blau und scheint die Sonne golden. Sie warten darauf, uns wieder besuchen zu können."