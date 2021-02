Sein Leben in 154 Songs: Paul McCartney schreibt seine Memoiren

Die Texte sind übrigens im Gespräch mit dem nordirischen Dichter Paul Muldoon entstanden, von dem es auf Deutsch nur den Lyrik-Band "Auf schmalen Pfaden durch den tiefen Norden" (1998) gibt. Der seit langem in den USA lebende Autor sagte im Vorfeld der Veröffentlichung: "Sir Paul und ich trafen uns über einen Zeitraum von fünf Jahren hinweg regelmäßig für jeweils drei bis vier Stunden und nahmen uns dabei ein halbes Dutzend Songs vor, um über deren Hintergrund zu sprechen. In merkwürdiger Weise ähnelte unsere Arbeitsweise den Nachmittags-Sessions, die er mit John Lennon hatte, als sie beide für die Beatles dichteten. Wir waren fest entschlossen, den Raum niemals zu verlassen, ohne etwas Interessantes parat zu haben." Über McCartneys geradezu "akademische" Ernsthaftigkeit war Muldoon nach eigenen Worten tief beeindruckt.

Die Fans sollen Neues erfahren

Die Arbeit habe ihm bestätigt, so Muldoon, was viele schon geahnt hätten: Dass McCartney eine herausragende literarische Persönlichkeit sei, der sich auf die englische Dichtertradition bezieht und sie fortentwickle. Neben den erwähnten Bemerkungen zu 154 Songs werden die Bände auch bisher unveröffentlichte Zeichnungen, Briefe und Fotos aus dem Privatarchiv von McCartney enthalten, so der Verlag in seiner Ankündigung. McCartney selbst wird mit dem werbewirksamen Satz zitiert, er hoffe, seinen Fans Dinge mitzuteilen, die sie bisher noch nicht wussten. Die Rezensenten werden dann im Herbst entscheiden, ob dieser Anspruch eingelöst wurde.

McCartney hat bislang einen Band mit Song-Texten unter dem Titel "Blackbird Singing" veröffentlicht, außerdem ein Kinderbuch ("High in the Clouds") und ein Bilderbuch für seine acht Einkel ("Hey Grandude!").

Vom 1980 ermordeten John Lennon gibt es zwei Bücher mit Geschichten, Gedichten und Zeichnungen, von Ringo Starr einen Fotoband, "Another Day In the Life", der 2001 an Krebs gestorbene George Harrison hatte 1980 den Rückblick "I, Me, Mine" veröffentlicht.