Sehr seltenes Geschenk: Neue Tora für Münchner Synagoge

Für die jüdische Gemeinde in München ist am 1. Mai ein besonderer Tag. Denn sie erhält eine neue Tora-Rolle. Das kommt selten vor und wird daher am Sonntag mit einem großen Fest gefeiert.

Noch liegt die Tora-Rolle - luftdicht verpackt und mit einer Kette verschlossen - bei David Stopnitzer zu Hause im Schrank. Sie hat einen weiten Weg hinter sich. Ein Freund hat sie mit dem Flugzeug aus Israel nach München gebracht, erzählt er und streicht mit seiner Hand über den bestickten Mantel, in dem die verpackte Tora-Rolle steckt.

304.000 hebräische Buchstaben - zwei Jahre Arbeit

Die Rolle besteht aus koscherem Rind, erklärt Stopnitzer. "Die Haut wird solange gespalten, bis sie ganz dünn und beschreibbar ist." Jedes Wort hat ein Tora-Schreiber in Israel mit der Hand - in schwarzer Tinte mit einem Federkiel - geschrieben. Für die mehr als 304.000 hebräischen Buchstaben war er rund zwei Jahre beschäftigt, sagt Stopnitzer. Er stiftet die Torarolle der israelitischen Kultusgemeinde am Jakobsplatz – im Gedenken an seine Eltern und Schwiegereltern. Über den Wert verrät er nichts.

Das Handwerk des Tora-Schreibers ist Jahrtausende alt. Und es ist besonders frommen Männern vorbehalten, erklärt die Direktorin des Jüdischen Museums Franken, Daniela Eisenstein.

"Die Tora gilt ja als die Heilige Schrift im Judentum. Also etwas, was Moses direkt von Gott bekommen hat. Und das ist das Herz des Judentums." Daniela Eisenstein

Tora ist die Heilige Schrift der Juden

Die Tora umfasst die fünf Bücher Mose. Die Schriftrolle darf mit bloßen Händen nicht berührt werden, weshalb als Lesehilfe ein silberner Stab genutzt wird. Dass eine Gemeinde einen neue Tora-Rolle erhält, kommt nicht so häufig vor, sagt die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, Charlotte Knobloch. "Es ist ein Ereignis, dass es nur wenige Male in jeder Generation gibt."

Für Juden heute seien die Tora-Rollen vor allem Ausdruck der Verwurzelung, so Knobloch. "Fast alle davon sind nach 1945 entstanden. Jede einzelne erzählt ein Stück Gemeindegeschichte. Gemeinsam bilden sie unseren Halt hier in der Kultusgemeinde in München."

Die letzten Buchstaben fehlen noch

Ganz fertig geschrieben ist die neue Tora-Rolle allerdings noch nicht. Auch das ist Tradition, dass eine neue Tora-Rolle unvollendet in die Synagoge gebracht wird. Die letzten Buchstaben fehlen noch und sollen am Sonntag fertig hinzugefügt werden. Dazu ist der Schreiber extra aus Israel angereist.

"Er hat mir gesagt, er hat noch 120 Buchstaben frei gelassen", erzählt David Stopnitzer. "Da habe ich ihn gefragt, ob er verrückt geworden ist! Pro Buchstabe zwei Minuten, da bräuchte man ungefähr dreieinhalb Stunden, das hält kein normaler Mensch aus. Also er soll 30 bis 40 lassen. Am Sonntag in der Früh, bevor alle Leute da sind, kommen die Leute, die ich extra anrufe. Und er schreibt und die halten dann nur so symbolisch die Hand."

Einzug in Synagoge wird wie eine Hochzeit gefeiert

Der Einzug der neuen Tora in die Synagoge wird dann gefeiert wie eine Hochzeit, freut sich Stifter Stopnitzer. Ein Hochzeitsbaldachin wird aufgespannt und die bereits vorhandenen Tora-Rollen begrüßen symbolisch die neue. Schon am Montag, sagt David Stopnitzer, soll dann zum ersten Mal aus der neuen Tora gelesen werden.