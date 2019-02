Segensbrote zum Valentinstag

Der Heilige Valentin als Schutzpatron der Liebenden ist in Deutschland erst in den letzten Jahrzehnten populär geworden. Viele Geschichten ranken sich um den Heiligen, der im 3. Jahrhundert christliche Paare gegen den Willen der Obrigkeit getraut haben soll und als Märtyrer starb. Außerdem gilt er schon immer als Schutzpatron der Jugendlichen, Reisenden und Imker.

Gesegnetes Brot: die "Valentini-Zeltln"

Dem Heiligen Valentin zu Ehren werden im niederbayerischen Holzhausen bei Landshut seit jeher, so sagen es diejenigen, die den Brauch kennen, so genannte "Valentini-Zeltln" gebacken. Damals wurden die Brote an diejenigen verteilt, die nicht zur Kommunion gehen durften. Erst später waren sie für alle da.

Bis heute werden diese „Valentini-Zeltln“ gebacken. Aus Mehl und Wasser wird in der Bäckerei der Teig vorbereitet und ausgewalzt. Im Pfarrheim versammeln sich Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche, um den Teig in Würfel zu schneiden und darauf den Stempel mit dem Hl. Valentin zu drücken. Nach dem Trocknen werden die Valentinibrote gebacken. Beim Gottesdienst, der immer am Sonntag nach dem 14. Februar stattfindet, werden die Brote gesegnet und an die Gottesdienstbesucher verteilt. Etwa 22.000 Stück werden es in diesem Jahr wieder sein, haben die Holzhausener ausgerechnet.

Gesund für Mensch und Tier

Das gesegnete Brot soll Leib und Seele guttun. Und sogar Tieren wird es gegeben. Ob es die Liebe lebendig hält, ist nicht nachgewiesen. Allerdings gibt es einige Paare, die in St. Valentin in Holzhausen geheiratet haben und bis heute glücklich sind. Wer weiß, welchen Anteil der Heilige Valentin und die Brote daran haben.