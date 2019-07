"Dass man diese Menschen dort wissentlich ertrinken lässt"

Derzeit vergeht kein Tag, an dem uns nicht Meldungen aus dem Mittelmeerraum erreichen, in denen es um die Rettung von schiffbrüchigen Flüchtlingen geht beziehungsweise um die Schikanen, welchen die Seenotretter vor allem von Seiten der italienischen Regierung ausgesetzt sind. Das bekannteste jüngste Beispiel ist die Deutsche Carola Rackete, die zusammen mit ihrer Crew Menschenleben rettete an der „tödlichsten Grenze der Welt“. So nennt Sören Moje, der Maschinist auf der „Sea Watch 3“, das Mittelmeer. Doch er, Carola Rackete und ihre Mitstreiter wurden nicht etwa unterstützt bei ihren Rettungseinsätzen, sondern massiv behindert und sind jetzt wegen „Beihilfe zur illegalen Einwanderung“ in Italien angeklagt. Exakt so war es auch bei einer anderen deutschen Schiffskommandantin, bei der Kapitänin Pia Klemp, die 2017 auf der „Sea Watch 3“ und zuvor auf anderen Rettungsmissionen fuhr und im vergangenen Jahr nach Deutschland zurückkehren musste, nachdem ihr die italienische Regierung mit Inhaftierung gedroht hatte für den Fall, dass sie weitere Einsätze fahren würde. Ihre Erlebnisse verarbeitet Pia Klemp derzeit zu einem Roman, der im September im Augsburger Maro-Verlag erscheinen wird: „Lass uns mit den Toten tanzen“ wird dieser Roman heißen - ein Titel so makaber wie die Realität, die er beschreibt. Knut Cordsen hat mit Pia Klemp gesprochen.

Knut Cordsen: Sie sind sieben Jahre lang für verschiedene Nicht-Regierungs-Organisationen zur See gefahren. In Ihrem Roman, von dem mir ein kleiner Auszug vorliegt, heißt es mal: „Es geht nicht darum, Leben zu retten, es geht darum, nicht zu sehen, wenn Menschen sterben. Wut über die Skrupellosigkeit kocht – mal wieder – in mir hoch, Wut darüber, dass wir zuschauen müssen, wie Formalien die Vernunft und die Menschenwürde schlagen.“ Ist aus dieser Wut heraus auch Ihr Roman entstanden?

Pia Klemp: Da hat mit Sicherheit ein ganzes Stück Wut mit rein gespielt. Es macht mir aber auch einfach Spaß, Geschichten zu erzählen, und hilft natürlich auch nach all dem, was wir dort gesehen haben – im Positiven wie aber auch im ganz Schrecklichen. Es hilft dabei, den eigenen Kopf ein bisschen zu sortieren. Aber mit Sicherheit ist da dieser Unglaube darüber, was wir dort unten geschehen lassen, dass man diese Menschen dort wissentlich ertrinken lässt. Es ist ja keine Naturkatastrophe, sondern von der Politik und den Menschen gemachtes Elend. Diese Wut darüber muss auch irgendwo hin und hat dann auch seinen Weg in meine Zeilen gefunden.

Sie sind heute 35 Jahre alt. Wie schwer ist es, sich als Frau zu behaupten in der doch nach wie vor sehr männerdominierten Seefahrt, die ja bekanntlich lange im Aberglauben lebte, eine Frau an Bord bringe Unglück und sogar Mord?

Ja, das ist leider immer noch so, dass die Seefahrt eine extrem männerdominierte Welt ist. Da ich aber ausschließlich auf NGO-Schiffen unterwegs bin, bin ich damit Gott sei Dank nicht so konfrontiert wie Frauen, die zum Beispiel in der Handelsschifffahrt tätig sind. Ob das jetzt beim Meeresschutz oder bei den Einsätzen im Mittelmeer ist: Bei uns sind die Crews ziemlich fifty-fifty Frauen und Männer. Ich hatte dort Gott sei Dank nie Probleme damit, dass eine Frau das Kommando hat. Interessant ist es aber immer dann, wenn man mit den Hafenbehörden oder der Notruf-Leitzentrale kommuniziert. Da passiert es dann doch noch sehr häufig, dass große Verwirrung herrscht, wenn sich herausstellt, dass eine Frau das Kommando hat.