Seekrank mit Darwin: "Entstehung des Lichts" in Salzburg

Doch das, was Choreograph Reginaldo Oliveira dazu tanzen lässt, kündet nicht von Licht und paradiesischer Vollkommenheit, sondern vom Kampf ums Dasein in seiner ganzen Härte. Es pulst und zittert in den Tänzern, es pocht und bebt, es vibriert wie in Maden und Quallen. Und immer wieder drängt und quetscht sich alles zusammen, rücksichtslos beim Versuch, in diesem Wettkampf irgendwie oben zu bleiben, zu obsiegen. Mutation und Selektion im hitzigen Fieber sozusagen.

Das ist finster, zumal es mit dem Mord von Kain an Abel endet und mit den aggressiven Männern, die Eva ihren Sündenfall vorwerfen. Dafür muss sie büßen, und zwar mit dem schwarzen Schleier, den sie sich immer wieder vom Kopf reißt. Ein sehr aktueller Kommentar zur Lage im Iran, wo Charles Darwin wie überall im radikalen Islamismus noch nicht mit seinen Erfahrungen auf der HMS Beagle "Anker werfen" konnte.

Adam und Eva stiefeln los

Dirigent Gabriel Vengazo und Chorleiter Carl Philipp Fromherz hatten die Mitwirkenden bestens einstudiert: Selten zu erleben, dass Ensemble und Solisten (Laura Incko/Hazel McBain, Mario Lerchenberger, Philipp Schöllhorn), so motiviert bei der Sache sind, teilweise barfuß und stets die Arme reckend und die Hände ringend, wie in einen alttestamentarischen Sandalenfilm.

Der Mensch möchte hier und da halt immer noch sein wie Gott und nicht wie ein Naturforscher oder ein Quastenflosser, das macht seine Verzweiflung aus, seinen empörten Schrei ins Universum, mit dem dieser Abend schließt. Zu Recht wurde die "Entstehung des Lichts" einhellig bejubelt, trotz der beängstigenden Botschaft vom Plastikmüll in den Ozeanen und einer Menschheit, die ungeachtet aller Kastrophen immer weitermachen wird, auch jenseits der Hölle, wie in einem absurden Stück von Jean-Paul Sartre.

Andererseits: Schon in John Miltons "Vertreibung aus dem Paradies" (1667) verdrücken Adam und Eva am Schluss zwar ein paar Tränen um ihr garstiges Schicksal, stiefeln dann aber fest entschlossen und unerschrocken los in die Welt, die ihnen offen steht. Ist doch nicht das Schlechteste.

Wieder am 5., sowie 22. und 24. November 2022 in der Felsenreitschule Salzburg, weitere Termine.